El hundimiento de parking de la plaza Salamero se produjo por un defecto de construcción

El hundimiento del parking la plaza Salamero se produjo por un defecto de construcción en la losa que afecta a toda la estructura. Así lo determina el informe técnico que encargó el Ayuntamiento de Zaragoza tras el derrumbe de parte de la techumbre. El consistorio intervendrá con carácter de urgencia en toda la cubierta para evitar posibles riesgos.

Según ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, “lo que se hunde no es como consecuencia del peso de la plaza, sino por una mala ejecución del proyecto de obra del parking, a cargo de la concesionaria (Indigo)”, ha indicado Serrano

El Ayuntamiento actuará para mejorar toda la cubierta del parking con carácter de urgencia, antes de final de año, para evitar posibles riesgos y problemas de seguridad. Repercutirán el coste a la concesionaria con la que están en conversaciones, “porque entendemos que no ha habido ninguna responsabilidad del Ayuntamiento”, ha añadido.

“Tenemos que ir de la mano de manera rápida. De lo contrario, nosotros defenderemos nuestros intereses como creamos más legítimo. Yo no puedo permitir que la plaza Salamero esté como está. Hay que empezar ya unas obras urgentes desde el punto de vista técnico. Y hasta que no terminen no podremos trabajar en el escenario de la nueva plaza de Salamero”.

Una remodelación sobre la que no ha desvelado detalles, pero sí ha dicho que será más peatonal, más verde y “un polo de atracción” de la zona, en la que “la Iglesia de Santiago recuperará el papel que en su día tenía”. “Va a ser la inversión en obra más potente que haremos en 2021”, ha añadido.

En cuanto al parking, ha indicado que quieren tener lista la nueva licitación en enero de 2022 para evitar prórrogas del actual contrato.

