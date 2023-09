El sector de la hostelería en Zaragoza no descarta ir a huelga en las próximas Fiestas del Pilar

Los trabajadores del sector de la hostelería amenazan con movilizarse en las fiestas del pilar si no llegan a un acuerdo con la patronal en relacion al convenio colectivo. No descartan incluso la convocatoria de una huelga para estas fechas.El sector de la hostelería se movilizará en las Fiestas del Pilar si no llegan a un acuerdo con la patronal.Desde los sindicatos piden recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante los años 2021 y 2022 y tener unas condiciones justas.

Tras la reunión sobre el convenio de Hostelería de Zaragoza, donde se reunieron con los sindicatos de UGT,CCOO,OSTA y MIT han sacado un comunicado donde expresan su disconformidad y en el comunicado conjunto hablan de bloqueo por la parte de la empresa. Y que según los sindicatos, la patronal tiene como objetivo "dilatar" la negociación del convenio y "no tienen interés" en avanzar.

En el caso de que no exista ningún acuerdo entre las dos partes, los sindicatos están dispuestos a movilizarse e incluso no descartan convocar una huelga. Como nos ha contado el Responsable de la negociación colectica de Comisiones Obreras, David Marín,"entendemos que las reivindicaciones son justas y el sector está exigiendo cambios. A bote pronto la huelga en el Pilar seria una cosa justa y equitativa con el desprecio que está haciendo la patronal al no subir los salario". Desde la comisión de negociación les han pedido que recapaciten pero por el momento no hay prevista ninguna otra reunión con la patronal despues de la de ayer.

Desde los sindicatos apuntan a una precarización del sector y reclaman unas condiciones laborales justas, que no se aumente la jornada diaria que actualmente está en 9 horas, y que se amplien los pluses que reciben por trabajar los festivos,que haya una restruccturación en las categorias, ya están por debajo de las funciones que los trabajadores realizan, entre otras peticiones.

Síguenos también en Twitter y Facebook.