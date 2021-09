La hostelería reclama un aumento en el interior de los locales

Si el ocio nocturno no estaba demasiado conforme con la flexibilización de las medidas, tampoco la hostería ve con demasiado optimismo la última flexibilización. Amplían sus horas, sí, pero con los aforos interiores invariables -al 50% de su capacidad total- siguen trabajando a un mismo nivel de clientela.

Es el sentir de muchos establecimientos. En COPE Zaragoza le hemos puesto voz y rostro desde el restaurante 'El Descorche'. Su propietario, Jorge Algárate, nos explicaba cómo es trabajar en estos momentos con estas normas: "Que nos dejen abrir más horas no significa que podamos abrir más, la verdad. Al final no ha cambiado el tema de los aforos que es lo que sí que nos dejaría trabajar de verdad. Seguimos al 50% en interiores y al 100% en terraza".

Algárate iba más allá y realizaba la siguiente reflexión: "Lo que sí que nos han dicho es que podemos meter más gente en la misma mesa, con el mismo aforo, cosa que yo particularmente no entiendo... Si esta es la pandemia del no nos juntemos, no hagamos reuniones sociales, estemos un poco en nuestra burbuja y nuestra unidad familiar... Ahora, de repente, nos dejan poner mucha más gente, hasta 10 personas en un interior".

FIGAN: TAN CERCA... Y TAN LEJOS

Estrechamente relacionado a un sector como el de la hostelería debería repercutir FIGAN, el primer gran evento que, después de mucho tiempo, se está celebrando en Feria de Zaragoza. Cerca del restaurante de Jorge se encuentra el Hotel Reina Petronila, que está albergando a mucho de los participantes en el evento internacional de producción animal.

Sin embargo, desde 'El Descorche' están viendo cómo hay comensales a los que no pueden acoger. "La gente que sale de la Feria, por la noche, quiere cenar. ¿Qué pasa? Que con el aforo del 50% nosotros pudimos atender este martes a 18 personas", cuenta Jorge, que añade que "mucha gente de la feria no puede ni cenar e igual que me pasa a mí les va a pasar a muchos compañeros".

Asegura que la gente que va a cenar "no quiere hacerlo a las 22.00 o a las 23.00 horas" y volvía a lanzar la siguiente pregunta: "¿Para qué quiero tener más horas abierto el restaurante o el bar si la gente no consume. Lo podemos tener hasta las 05.00 de la mañana pero... ¿quién va a salir a cenar a las 05.00 de la mañana? Son cosas incomprensibles".

Y pedía que vuelva el uso de las barras de una manera "ordenada" y con "distancia de seguridad" y que "cada dos o tres metros que haya dos o tres personas" y que se baraje la opción de "barras sentadas a modo de mesas".

