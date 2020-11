La hostelería mira con precaución el enésimo nuevo horizonte

La hostelería contempla la enésima vuelta de tuerca que puede sufrir la situación -su situación- en esta época de crisis sanitaria, confinamientos perimetrales y subida y bajada de contagios y nuevos casos. Como ha adelantado COPE Zaragoza, el Gobierno de Aragón levantará este jueves (con efecto de cara al día 30) el confimamiento perimetral de sus capitales y sus provincias. Y esa medida también tendrá repercusión en la hostelería.

Como te venimos contando, en estos momentos, la idea es mantener el cierre del interior de los bares hasta después del puente de la Constitución. La apertura se realizará de forma gradual. La medida más inmediata será que las terrazas puedan tener un aforo del 75% y después se pasaría a una apertura interior del 25%. Pero será este jueves conoceremos más detalles sobre estas decisiones.

¿De qué manera encajan estas novedades la hostelería? Lo hemos querido comprobar de la mano de José María Marteles, Presidente de la Asociación de empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia. Nos ha contado que "no hay ningún bar lleno aunque nos dejen abrir al 100%" y ha añadido: "¡Solo trabajamos tres horas! ¡Lo demás está todo vacío! Tenemos incertidumbre, la gente tiene miedo y también está el factor económico, los ERTES... Pero bueno, toda medida en este sentido bienvenida sea..."

En esa línea ha añadido, sobre estas medidas, que "suficientes no son" y que "como mínimo en un interior tiene que haber un 50%". Marteles también ha hecho una radiografía sobre la situación recordando lo siguiente: "En mi opinión, habrá gente que no esté de acuerdo, me gustaría probar que estando confinados perimetralmente en Aragón, a ver lo que nos pasa... Y cuando pase el puente, comprobar de nuevo esas cifras. Lo que no se puede es hacer un libre confinamiento...".

Respecto a la comunicación con las Administraciones "hemos reclamado una mesa de interconsejería, con turismo, sanidad, economía, presidencia... Y también una representación de nuestro sector y así compensar". Puedes volver a escuchar la entrevista completa en nuestra sección de audios y al principio de esta noticia.

Síguenos en Twitter y Facebook