La hostelería aragonesa no sonríe con las nuevas medidas

Después de conocer las medidas de flexibilización que anunciaba el Gobierno de Aragón, el sector de la hostelería ha vuelto a tomar las calles. No ha sido tras el conocimiento de que se permitirá la reapertura -en un 30%- del interior de sus establecimientos. La de este domingo era una protesta ya programada por estos profesionales que han vuelto a salir a la calle.

No sonríe, la hostelería, con lo dicho por el ejecutivo que lidera Javier Lambán. Aseguran que estas últimas medidas son "escasas" y "precarias" y que para la recuperación de la actividad se necesita más apoyo, mayores medidas y que, sobre todo, estas sean "serias y reales".

El presidente de Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer, ha considerado que las medidas anunciadas este sábado por parte del Gobierno regional en cuanto a la ampliación de horarios y aforos en la hostelería y la restauración no bastan. Así lo ha manifestado antes de dar comienzo a una nueva manifestación, que ha tenido lugar este domingo, para pedir un cambio de rumbo en las políticas de restricción de la actividad en bares y restaurantes para frenar el avance del coronavirus.

A dicha protesta, que ha comenzado en la plaza San Francisco de la capital aragonesa y que ha concluido en la plaza de España, también se han sumado los sectores hotelero y el del ocio nocturno. "Estamos cansados de ser señalados, aún no nos han abierto y ya están amenazando con cerrar otra vez. Pedimos certidumbre, otras políticas sanitarias que permitan los locales abiertos junto con el control de la enfermedad y además queremos medidas serias y reales", ha apuntado Claver.

En cuanto a las ayudas de rescate a la hostelería anunciadas por las instituciones, Claver ha señalado que "no hay llegado ni a nivel nacional ni a nivel regional", y ha instado al Gobierno de Aragón a que plantee medidas menos restrictivas como en otras comunidades autónomas -Madrid o Extremadura-: "Otras regiones han aplicado otras políticas que mediante rastreos y varias medidas permiten la convivencia de la actividad dentro de la hostelería con el control de la pandemia".

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha subrayado que la situación del sector es "gravísima", con unas limitaciones que "impiden prácticamente trabajar". También ha criticado que en cada territorio "se está legislando de manera distinta, con horarios distintos y modelos distintos" y se ha mostrado contundente: "Pedimos que se amplíen los horarios, que las limitaciones no sean tan grandes. Con el 30 por ciento de aforo anunciado en Aragón no se puede abrir en muchas ocasiones".

OCIO NOCTURNO Y HOTELES

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, ha resaltado que las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico "no le sirven para nada al ocio nocturno". "Les pedimos que trabajen para nosotros y que saquen una legislación que nos proteja", ha añadido.

Campuzano ha detallado que las personas del sector que se están quedando sin trabajo "no van a cobrar hasta marzo. ¿Otra vez la gente sin cobrar cuatro meses? No es de recibo", ha apostillado. Ante las declaraciones del presidente Lambán de que no temblará el pulso en caso de que haya que tomar de nuevo medidas más restrictivas, el representante del ocio nocturno ha explicado: "Yo creo que tiene párkinson. Ahora abro, ahora cierro. ¿Hasta cuándo va a abrir a nuestros compañeros hosteleros?".

Según Campuzano, "no hay ningún plan para permitir la apertura de sus negocios y Sanidad no ha querido hablar con nosotros para hacer un plan para poder abrir y hacer nuestros espacios seguros. Ni nos han recibido en 260 días cerrados, ni quieren trabajan, ni saben".

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, ha solicitado que no haya limitaciones a la movilidad y que se implante una solución como en otras comunidades autónomas para poder viajar, aportando con una prueba PCR negativa. "Si el sector del alojamiento no se reactiva y no se garantiza la organización de eventos a partir del próximo mes de mayo, habremos perdido el 2021. Los hoteles son quienes tenemos la capacidad de reactivar todo el sector del alojamiento, la hostelería y el turismo", ha concluido.

