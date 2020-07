El hospital privado de Gómez Laguna enfrenta a PP-Cs y PSOE

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba modificar Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción de un hospital privado en Gómez Laguna. Ha sido en una sesión de carácter extraordinario, en la que sanidad pública vs sanidad privada ha centrado el debate.

PP, Cs y Vox han sacado adelante esta modificación del PGOU. Los grupos de la izquierda (PSOE, PODEMOS y ZEC) han votado en contra. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, insiste en que será un equipamiento sanitario de “primer nivel” que “generá empleo, recursos y economía para la ciudad en un momento en el que más lo necesita”.

El alcalde, Jorge Azcón, cree la venta de los suelos superará los 15.000.000 euros. “Cuando se impulsan proyectos de interés para la ciudad hay una demanda en la sociedad que va a responder. Y, además, ese dinero lo podremos invertir en los múltiples problemas que tienen las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza”, ha añadido.

El equipo de gobierno no ha conseguido convencer al PSOE, con el que se tensa la relación. Horacio Royo ha hecho una defensa de la sanidad pública. “El Ayuntamiento no tiene que estar promoviendo proyectos sanitarios que van a dejar fuera al 80% de los zaragozanos”, los que no pueden acceder por motivos económicos a un seguro privado. Pero, sobretodo, Horacio Royo se mostraba muy crítico con la falta de consensos.

“Si ustedes se piensan que el PSOE, que es el partido mayoritario de este Ayuntamiento, es simplemente el perejil de los platos que cocian con Vox sólo porque les da ‘cosita’ y apuro sacar los temas con ello, van muy equivocados. Y por ahí, si siguen insistiendo, van a tener problemas para llegar a acuerdos con el PSOE”, añadía el socialista.

El alcalde replicaba al concejal que el PSOE “había puesto un precio a este expediente que nada tiene que ver con la sanidad pública. En aquel momento, no les preocupaba su defensa, sino qué cantidad del dinero que iba a ingresar el Ayuntamiento se podía destinar a otro tipo de proyectos”.

Por lo pronto, el consejero de Urbanismo explicó en comisión que los ingresos de la venta de estos suelos se destinarán al Plan de Rehabilitación de Vivienda u a otros proyectos urbanísticos de la ciudad, como la prolongación de Tenor Fleta, los depósitos del Pignatelli o las inversiones en colegios públicos.

Tras el trámite de aprobación de hoy, Urbanismo confía en poder tener redactado el proyecto el próximo mes de septiembre para poder sacarlo a licitación con la mayor brevedad. Por ahora, los grupos hospitalarios Ribera Salud y Quiron se han mostrado interesados en los suelos, pero también otros grupos hospitalarios cuyos nombres no han trascendido.

Síguenos también en Twitter y Facebook.