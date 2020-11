HORECA: "Lo que ha hecho la DGA no se puede llamar plan de rescate a la hostelería"

Primeros días con los bares y restaurantes cerrados desde las 8 de la tarde en Aragón. Una restricción que se une a la prohibición de consumir en el interior de los locales y de que las terrazas solo puedan estar al 50% de su aforo.

Las pérdidas son cuantiosas y no se compensan, asegura el sector, con el plan de rescate puesto en marcha por el Gobierno de Aragón. Son 15 millones de euros en total, pero solo 5 son para ayudas directas. Además, por establecimiento, esas ayudas se reparten por un máximo de mil euros a bares y restaurantes. El ocio nocturno, tras casi 8 meses de cierre, los servicios de distribución y el catering tampoco podrán recibir más de 3.000 euros de ayuda por establecimiento. El sector califica este plan de insuficiente y es muy critico con estas ayudas.

"No lo podemos llamar plan de rescate. Un plan de rescate hubiera sido consensuarlo con el sector. Nosotros hubieramos puestos los puntos sobre las íes. Dan 5 millones en avales y créditos pero eso es inviable. El sector lo que no quiere es endeudarse más. Si no tenemos ingresos, no podemos endeudarnos", afirma en COPE Fernando Martín, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza, HORECA

Consumir en las terrazas, aseguran, no es una solución en los meses de invierno. Por eso piden que se apruebe una normativa que establezca los niveles de CO2 que debe haber en el aire del interior de los bares y que quienes lo cumplan, sí puedan abrir sus establecimientos. "Necesitamos una medición. Sería interesante que no se restringiese por restringir, sino que hubiese una normativa que estableciese unos parámetros en la medición del aire y quien la cumpliese, pudiese trabajar", reivindica Martín.

Los hoteles tampoco están mejor. Ahora mismo están cerrados el 40% de ellos. La bajada en su facturación es ya del 85% y se calcula que llegará al 90% antes de final de año. Ante ello, algunos hoteles piensan ya en reconvertir su actividad y funcionar como pisos de alquiler. "Eso no es la solución porque es salirse del sector. Decisiones como esa demuestran que el sector es ahora inviable", opinan desde HORECA.

Además, en la Federación aseguran sentirse “ilusionados” con las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza como las reducciones en el IBI o en la tasa de veladores. Piden al Gobierno de Aragón que tome nota de estas iniciativas.

