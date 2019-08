Un hombre mata a su hijo y hiere de gravedad a su mujer en Andorra

Un hombre ha matado a su hijo de 16 años y ha herido de gravedad a su pareja y madre del adolescente, en Andorra (Teruel), antes de suicidarse. El hombre se ha tirado por la ventana de su domicilio, en la calle Estercuel de la localidad. Tras ello, la Guardia Civil ha descubierto el cadáver del hijo, con heridas de arma blanca, y a la mujer, de 39 años, con heridas graves.

La mujer, que tiene otra hija de 19 años de una pareja anterior, está ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza a donde fue trasladada por un helicóptero del 112. La mujer se encuentra en estado "muy grave".

El presunto asesino, de 41 años, fue trasladado al Hospital de Alcañiz con heridas graves. Allí, según precisan fuentes del Gobierno de Aragón, ha fallecido. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón precisan que no había denuncias previas de violencia machista entre la pareja. El Ayuntamiento de Andorra ha decretado luto oficial por este suceso que ha conmocionado a la localidad.

"Quiero manifestar mi profundo dolor por el crimen machista que ha tenido lugar en Andorra. Gema sigue estable dentro de la extrema gravedad en el Miguel Servet. Me sumo al deseo de todos de que Gema evoluciona favorablemente de las heridas sufridas. Como en muchos otros casos, no había denuncias previas. El martes, la pareja tuvo una fuerte discusión que llevo a madre e hijo a abandonar el domicilio familiar. A su regreso, tuvo lugar el trágico desenlace. Solicitamos a toda la sociedad una respuesta unánime de condena, no puede haber dudas. Tenemos que estar todos en la defensa de las víctimas y arrojar de nuestro lado a los maltratadores y asesinos", ha asegurado la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez.

En respuesta a este crimen, un colectivo vecinal de Andorra ha convocado de forma espontánea una concentración de condena a la violencia machista y en apoyo de las víctimas y de sus familiares, a la que han decidido sumarse todos los grupos políticos del consistorio de la localidad. La cifra de menores asesinados por sus padres se eleva a treinta desde el año 2013, siendo este el tercer caso de 2019.

