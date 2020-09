Un herido por arma blanca en el Barrio de la Magdalena

Un hombre de 46 años ha sido trasladado esta madrugada al hospital Miguel Servet de Zaragoza tras ser localizado en la plaza de las Tenerías, en el barrio de la Magdalena, con heridas causadas al parecer por arma blanca en la parte trasera de la cabeza. La Policía Nacional ha recibido el aviso del 061 en torno a las 02.30 horas y ha localizado al hombre con dos heridas a la altura del cuello presuntamente causadas por arma blanca.

Una ambulancia de los Bomberos ha trasladado al herido al Hospital Miguel Servet al herido. El hombre no ha querido dar explicaciones a la Policia del suceso. No ha contado cómo ni quién le ha atacado. Por el momento no ha sido detenida ninguna persona relacionada con este apuñalamiento. Los primeros indicios apuntan a que la víctima es una persona sin hogar. La Policía trabaja para esclarecer lo ocurrido.

DETENIDOS POR CONDUCIR EBRIOS

También en Zaragoza, el conductor de un turismo y su acompañante han resultado heridos de carácter leve tras recibir la colisión de otro vehículo. El causante del accidente ha arrojado un resultado positivo en la prueba de etilometría y carecía de carné de conducir. El accidente ha tenido lugar en la avenida de la Ciudad de Soria, en el barrio zaragozano de las Delicias. Las víctimas se han traslado por sus propios medios a un centro sanitario y el conductor que ha provocado la colisión ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad, a la espera de la celebración de un juicio rápido.

Además, la Policía Local ha detenido al conductor de otro turismo, de 27 años, por circular bajo los efectos del alcohol en el Casco Histórico. Los hechos han tenido lugar en la Glorieta Puerta del Sol, a las 0.30 horas. Una patrulla de agentes ha parado a dicho individuo porque conducía de forma irregular. Al practicarle la prueba de alcoholemia, el conductor ha arrojado un resultado positivo, por lo que se le imputa un presunto delito contra la seguridad vial.

