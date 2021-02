'Historias de un ERTE'. David y el día a día en casa

Hay conceptos con los que, desgraciadamente, nos hemos familiarizado este año. Coronavirus, pandemia, confinamiento, vacuna... Otro de ellos son los ERTE. Han afectado a muchas personas a lo largo de 2020 y lo que es peor, en este 2021 todavía hay muchas personas que no pueden volver a su actividad laboral, a su rutina, a volver a sentirse realizados con su ámbito profesional.

Actualmente hay más de 85.000 aragoneses sin trabajo. Esta supone la cifra más alta desde noviembre de 2009. Sumado a eso, desgraciadamente Aragón es la segunda Comunidad Autónoma donde más crece el paro por detrás de Canarias. Son los números oficiales. Los fríos datos. Pero esas cifras tienen nombre y apellido. Voz y rostro.

En COPE Zaragoza estamos poniendo voz a esos números dentro de nuestra serie: 'Historias de un ERTE'. Este jueves hemos conocido el caso de David. Trabaja -para más inri- en la hostelería. Desde marzo de 2020 está inmerso en un ERTE que viene y va. Que parece que termina pero se prolonga. Que le hace estar adaptándose a la situación constantemente.

"Empecé en marzo del año pasado", nos cuenta. "Justo cuando empezó todo el confinamiento y en esa situación estuve hasta que empecé a trabajar en diciembre. Estuve un mes, pero ahora con las nuevas restricciones y la nueva ola que hemos sufrido, pues otra vez de ERTE...". Para él la situación no es sencilla: "Supongo que como para todos. Es duro. Lo que pensábamos que iba a ser una semana, que parecía flor de un día, no ha sido así. Pasan los días.... Y fácil no es".

PAGOS INTERMITENTES

"Cuando empezó marzo estuve unos cuatro meses sin cobrar el ERTE. Menos mal que entre mi pareja y los ahorros que tenía pude sobrevivir en el día a día. He tenido suerte y lo he podido subsanar". Añade David que "después de eso he podido ir cobrando poquito a poco". Ahora, hay un nuevo problema ya que "me han dejado de pagar otra vez".

Y es que este mes se ha vuelto a encontrar con los problemas burocráticos. "No sé si es por la empresa o por el Servicio de Empleo que no se ponen de acuerdo, o hay mucha demanda o qué... El caso es que en los días que estuve trabajando se piensan que estuve trabajando antes incluso de ese plazo y ahora me dicen que tengo devolver dinero de un mes que había cobrado". Reconoce que "tener que devolver dinero cuando no lo tienes" y confía en que "cuando se pongan de acuerdo, cuadren las fechas y todo... Pues volverá a la normalidad y dejaré de ser un moroso... ¡Que no lo soy!".

Cuenta, además, que "ahora estoy bien de ánimo" porque "el momento de empezar a trabajar en diciembre me vino bien para volver a ser una persona activa y encontrarte bien" pero reconoce que "he tenido momentos chungos en los que lo he pasado mal...". Es solo una de las miles de historias que tenemos en Zaragoza y en Aragón y a las que queremos, poco a poco, ir poniendo voz desde COPE Zaragoza.

