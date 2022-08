El hielo en Aragón se encarece hasta un 80% a las puertas de las fiestas patronales

Se aproximan algunas de las principales fiestas patronales de Aragón durante este mes de agosto, entre ellas, la de San Lorenzo en Huesca. En las fiestas, y más con este calor, son fundamentales los cubitos de hielo pero aquí, bares y peñas se encuentran con un problema: la escasez de producto y la subida del precio. Esto es algo que ya están notando en Huesca. Hosteleros y peñistas se preparan para las fiestas haciendo frente a una subida del precio del hielo de entre el 70 y el 80%.

"Antes a un café con hielo le cargabas 10 céntimos por los cubitos, ahora igual deben ser 20 céntimos"

Miguel Ollés, portavoz de la Asociacion Cafes y Bares de Huesca, pedía en COPE responsabilidad en el consumo y recomienda a los hosteleros almacenar hielo de cara a los próximos días: "Los hosteleros nos dicen que hay muy poco hielo. Muchos ya no tienen y otros, no nos aseguran que tengan hielo a partir del día 10 de agosto. Lo que recomendamos a nuestros asociados que, dado que muchos tienen máquinas de hielo, fabriquen sus propios cubitos y los almacenen durante estos días aunque claro, los arcones también tienen una capacidad limitada. El consumo además, será muy alto porque hace bastante calor. Habrá necesidad de hielo".

"Antes a un café con hielo le cargabas 10 céntimos por los cubitos, ahora igual deben ser 20 céntimos. La única manera de frenar el alto consumo es cobrar un poco más para que la gente sea responsable. Además, los hosteleros hemos notado un incremento de entre el 70% y el 80% del precio de los cubitos largos. En el hielo picado no se ha notado tanto. No sabemos hasta dónde podrá subir", afirma Ollés.

ZARAGOZA, SIN PROBLEMAS DE SUMINISTRO PERO CON SUBIDA DE LOS PRECIOS

El problema de escasez se nota en Huesca por la cercanía de las fiestas, pero no tanto en Zaragoza. En los bares de la capital aragonesa sigue habiendo hielo pero también reconocen una subida de precios. "La situación está mal. Nosotros le estamos prestando hielo a los compañeros del bar de al lado. Les traen poco y caro", nos contaba Carlos Navarro del Café - Restaurante Antiguo Paraíso

"Nos han subido el precio del hielo. Entiendo que por las dificultades en cuanto al consumo de luz y plástico, pero claro yo eso luego lo tengo que repercutir en el precio", afirma Jose María Royo de El Pajaro Azul en la calle Doctor Cerrada.

Los que de momento se salvan son aquellos que tienen sus propias máquinas de hielo y otros, no descartan instalarlas próximamente: "Hemos notado un incremento en el precio del hielo pero de momento, es sostenible. En el momento en el que no lo sea, nos tendremos que plantear poner una máquina de hielo", asegura Mónica de El Caball en la Calle Don Jaime.

¿CÓMO EXPLICAN LOS PRODUCTORES ESTA SITUACIÓN?

Así es cómo lo ven los hosteleros pero, ¿qué dicen los fabricantes de hielo?. Una de las principales productoras de hielo aragonesas, Frescofrío, hace un llamamiento a la tranquilidad y afirma que está intentando cubrir toda la demanda. Eso sí, reconocen saturación. Y es que durante la pandemia cerraron pequeños productores de hielo y ahora, las empresas que sobreviven captan una mayor demanda. Algo a lo que no todas pueden hacer frente.

Juan José Torralba, gerente de Frescofrío, nos cuenta en COPE que ellos empezaron a almacenar hielo en febrero de cara al verano pero no todos los productores fueron tan previsores y ahora, se encuentran con el problema de no poder hacer frente a la alta demanda: "La realidad es que nosotros no dejamos a nadie sin hielo de entre nuestros clientes habituales. Hicimos una previsión en febrero y empezamos entonces a fabricar con un stock de seguridad. El principal problema es que con la pandemia desaparecieron productores que abarcaban mucha demanda. Ahora los fabricantes actuales que no han sido previsores y no tienen stock, no pueden cubrir esa sobredemanda que además, este año se ha acentuado con las olas de calor. Por su parte los distribuidores tienen muy poco hielo o les llega con cuentagotas porque los productores estamos muy ahogados".

Al cierre de algunas empresas productoras de hielo se suma un especial incremento de la demanda por parte de los bares debido a las intensas olas de calor de este verano. Los precios además han tenido que subirse en los últimos meses por el incremento de los costes en la luz y en el plástico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Síguenos en Twitter y Facebook