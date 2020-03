Herrera arranca la semana con la camiseta del Rel Zaragoza

Carlos Herrera se ha despertado esta mañana, como siempre muy temprano y se ha vestido con la camiseta del Real Zaragoza. Así lo mostraba en su cuenta de twitter @carlosherreacr. Lo hacía ademas demostrando el cariño hacia el equipo maño 'Viva el lunes, con la camiseta de otro de mis favoritos: el Zaragoza!!!' y termina su twit dando ánimo al equipo: 'Aúpa maños'

El twit ha revolucionado a la afición del Zaragoza y llega a los 2.500 me gustas y subiendo y con centenares de respuestas. Así por ejemplo @marialanzon le contesta a Herrera que 'lo prometido es deuda, ya estás confnado también en mi casa' y muestra la foto enmarcada del comunicador con la camiseta del Zaragoza. Termina su twit diciendo 'me has alegrado el día'.

También @mianlase responde al twit de Herrera diciendo 'Qué bien te sienta ese glorioso escudo en el pecho, volveremos a primera'. Son muchas las respuestas en este sentido llenas de emoción las que se han desatado al ver cómo Carlos Herrera elegía al Real Zaragoza para empezar esta tercera semana de confinamiento, con lo que demuestra así la simpatía y el amor que le profesa a Zaragoza.

Desde que comenzó el confinamiento provocado por la crisis del COVID-19, los comunicadores de la CADENA COPE realizan los programas desde sus casas, Todos muestran cómo lo hacen y mandan fotos y videos para que veamos que ellos se también se quedan en casa, Para animar aún más la mañana Carlos Herrara elige cada día una camiseta de una equipo de fútbol español. ¿Con cual empezó?, como te imaginarás con la camiseta del Betis, le siguieron el ASPE UD, el Cadiz y ahora el Real Zaragoza.

