Herrarte: "Estoy en modo 'consejera del Ayuntamiento' y ese es mi futuro"

La consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha decidido dimitir de sus cargos en Cs por discrepancias con la actual dirección del partido. Cree que la formación naranja debería actuar con más contundencia ante las políticas de Pedro Sánchez.

En declaraciones a COPE, Herrarte ha explicado que seguirá hasta las próximas elecciones, al frente de la consejería que ocupa en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital trabajando por los ciudadanos. “Yo creo que el equipo PP-Cs está funcionando muy bien en el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos haciendo un gran trabajo con un gran líder que es Jorge Azcón”.

Niega que haya habido contactos con el PP o con Vox para formar parte de sus listas y considera que todavía es muy pronto para hablar de estos temas cuando faltan de diez meses para las próximas elecciones. “Hay muchos partidos interesados en que se empiece ya a hablar de las elecciones, pero quedan 10 meses... y las listas suelen salir dos o tres meses antes. Por lo tanto, yo estoy en modo 'consejera del Ayuntamiento de Zaragoza' con muchísimo trabajo por delante, y ese es mi futuro. Creo que mis resultados me avalan y lo que voy a seguir haciendo hasta el último segundo es trabajar por el interés de los ciudadanos como he estado haciendo desde que llegué”.

Herrarte que de momento seguirá siendo militante de Cs, ha explicado que la suya ha sido una decisión muy pensada y meditada “sosegadamente, desde hace mucho tiempo y con mucha paz”, que ha tomado por coherencia. Considera que su partido no ha plantado cara como debería, a un Gobierno de Aragón liderado por un PSOE que a nivel nacional ha llevado a España a una situación de emergencia. “Yo desde hace tiempo, hay políticas que no acabo de compartir. Creo que España está en una situación de emergencia y a mí me habría gustado que fuéramos más contundentes a la hora de diferenciarnos del 'sanchismo' que en este momento dirige España y que a mi criterio, es inaceptable para un constitucionalista”.

Hasta ahora, Carmen Herrarte desempeñaba el cargo de secretaria de Actas y miembro de la Permanente de Cs en Aragón.

