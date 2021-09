Un conductor de autobús de Zaragoza retiene a cinco jóvenes que habían robado un collar a una mujer de 86 años

Cinco jóvenes que habían robado a una mujer de 86 años en Zaragoza han sido detenidos gracias a la colaboración de un conductor de los autobuses urbanos de la capital aragonesa. Retuvo a los ladrones dentro de su autobús hasta que llegó la Policía. Y es más, no es la primera vez que se enfrenta a situaciones de este tipo.

Los hechos ocurrieron en el entorno de la Avenida Cataluña. Cinco jóvenes se subieron a la carrera en un autobús urbano, cuando su conductor arrancó se encontró con un coche que se cruzó en su camino para comunicarle que esos jóvenes acababan de robar a una mujer de 86 años.

"Estaba parado en la Plaza Mozart, al arrancar se me cruzó un coche delante y el conductor se dirigió hacia a mí. Me dijo: 'Que sepas que llevas cinco ladrones que acaban de robar a un señora en el paso de peatones´. Le pregunté si estaba seguro y al confirmármelo, le pedí que se quedara ahí mientras daba aviso a la Policía", nos cuenta en COPE.

El conductor resta mérito a su acción y afirma que el verdadero valiente en esta historia fue el joven que siguió a los ladrones con su coche para dar la voz de alarma: "Él sí tuvo valor. Ese chico había visto el robo en el paso de peatones. Vio como los ladrones subían al autobús y me lo explicó todo. Era una señora mayor, había que ayudar".

Una vez que este joven comunicó al conductor que dentro de su autobús había cinco ladrones, él no dudo: cerró las puertas con los delincuentes dentro del vehículo y llamó a la Policía. Hasta la llegada de los agentes y para no despertar sospechas sobre lo que estaba pasando fingió un golpe con el coche del joven que le había avisado del robo.

"Un viajero preguntó si no arrancábamos, le dije que había tenido un golpe con el coche de delante para que no se alterasen los ánimos dentro del autobús porque si los jóvenes se hubieran encarado con algún pasajero, hubiera sido peor. Ahí sí hubiera tenido que abrir las puertas", nos cuenta este conductor en COPE.

Sin sospechar que el conductor había llamado a la Policía, los cinco delincuentes mantuvieron la calma dentro del autobús sin causar ningún problema. De los 5 detenidos, 3 de ellos son menores de edad, por lo que el conductor que ayudó en su detención espera que esto les sirva para rectificar: "Esto les puede servir como un toque para volver al buen camino. Estuvieron muy tranquilos. Cuando dije que había tenido un roce con el coche de delante, se quedaron tranquilos y no armaron ningún jaleo".

OTROS HÉROES DE LOS AUTOBUSES URBANOS

Se da la circunstancia de que este conductor no es la primera vez que se enfrenta con una situación así. Ya tuvo que hacer frente a un robo dentro de su autobús hace unos años. "Tenemos un trabajo muy complicado. Es la segunda vez que detienen gente dentro de mi autobús. La vez anterior me sucedió en la Plaza San Miguel. Robaron la cartera del bolso a una mujer que estaba dentro del bus. Ella ni se enteró, pero otro pasajero sí lo vio y se encaró con el ladrón. Resultó que no era un ladrón, sino tres y ahí la situación sí se puso más complicada. El ladrón comenzó a gritar como si le estuvieran agrediendo a él. Deje el autobús parado, con ellos dentro y la Policía acabó deteniendo a los tres delincuentes", nos cuenta en COPE.

Afirma que plantar cara a los delincuentes forma parte de sus valores: "Simplemente es sentido común y respeto. Es lo que debe hacer cualquier persona, no he hecho nada del otro mundo. La gente a veces no entiende a los conductores de bus, pero tenemos que tomar decisiones muy rápidas sin apenas tiempo para reaccionar".

Estos casos se suman al que tuvo lugar en el barrio zaragozano de Miralbueno en 2019. Entonces, otro conductor de los autobuses urbanos salvó a una mujer de morir degollada a manos de su ex pareja. El conductor vio cómo la joven estaba siendo agredida dentro de un coche, bajó de su autobús y logró reducir al agresor.

Manuel, el conductor de autobús que salvó a una chica de ser degollada por su ex pareja / PILAR LÓPEZ ISLA

"Al oír chillar a la chica, eché el freno de mano, me asomé el coche y vi como él le estaba cortando el cuello. Lo primero que se me ocurrió fue coger a la chica de los tobillos y tirar de ella para sacarla del coche. Él salió del coche y vino hacia nosotros, a por ella otra vez", contó este conductor en el juicio por este caso en el que el agresor acabó siendo condenado a 10 años de cárcel.

