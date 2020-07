No hay pandemia que pueda con el amor

El estado de alarma obligó a suspender muchos eventos y celebraciones, entre ellos, las bodas. Ahora muchas se retoman. Hay parejas que ya han podido celebrar sus enlaces y otras, lo harán en las próximas semanas. Patricia y Daniel se han dado el “sí, quiero” poco después de terminar el estado de alarma. Se casaron el 27 de junio en la Iglesia de San Miguel. Durante la pandemia pasaron 4 meses separados: Patricia estaba en Zaragoza y Daniel, en León. Algo que les hizo tener todavía más dudas de si su boda podría celebrarse.

"No sabíamos a ciencia cierta si podríamos casarnos porque León iba por detrás en la desescalada. El dia 21 terminaba el estado de alamra pero como nada era seguro, estábamos nerviosos. Fueron 4 meses duros sin vernos pero esto ha bendecido y fortalecido nuestra relación. Ha sido como en la antigüedad, nos hemos visto en la vispera de la boda", nos cuentan en COPE, Patricia y Daniel.

Quienes no pudieron acudir a la boda fueron los familiares de Patricia que viven fuera de España. Suspendieron por tanto, el banquete posterior a la ceremonia. Eso y el viaje de novios, de momento, deben esperar. "No queriamos posponer el sacramento, el banquete ya será cuando las circunstancias lo permitan", asegura Patricia. Durante la ceremonia, Patricia y Daniel pudieron estar sin mascarilla al mantener la distancia de seguridad con los invitados.

ELENA Y JUAN, A LAS PUERTAS DEL ALTAR

Elena y Juan están a punto de pasar por el altar. Lo harán el 24 de julio, después de haber tenido que posponer su enlace en el mes de mayo. Ellos se iban a ir de viaje de novios a Japón. Estaban pendientes de las noticias que llegaban desde Asia y por eso, desde febrero ya comenzaron a pensar que su enlace debería posponerse.

"Estábamos en nuestro propio estado de alarma. En cuanto se decretó esperamos unos dias y nos dimos cuenta que debíamos buscar alternativas. Decidimos aplazar la boda, pero teniamos claro que no queríamos dejarla para el año que viene", afirma Elena. A pesar de cambiar de fecha, Elena y Juan han podido mantener su boda en la iglesia elegida, la de la Mantería. Ya tienen las indicaciones de seguridad para ese día: "Sobre todo hay que respetar el distanciamiento, usando mascarillas a la entrada y salida por parte de los novios y durante toda la ceremonia por parte de los invitados".

Además, Elena y Juan han querido ser prudentes y por eso, han reducido su lista de invitados que en un principio llegaba a los 200. Las bodas en las iglesias deben celebrarse a día de hoy, con un 75% de su aforo.

¿QUÉ PASA CON LAS BODAS CIVILES?

En cuanto a las bodas civiles, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que suspenderlas hasta el 5 de junio. Han sido en total 30 bodas aplazadas. En el espacio que el Ayuntamiento tiene para bodas civiles en el Parque del Agua tampoco faltan las medidas de seguridad, por ejemplo, los bolígrafos que se usan para firmar son de uso de invidiual.

Mientras, en los juzgados de Zaragoza iban a casarse el 17 de abril Raul y Vanesa. Con el estado de alarma se imaginaron que la boda no podría celebrarse pero se encontraron con la sorpresa de no poder contactar con nadie que lo confirmara. "Estuvimos bastante estupefactos porque no había forma de contactar con nadie de la administración. Dimos por hecho que no había boda, pero el 17 de abril estábamos con la incertidumbre de si estaría alguien esperándonos para casarnos", afirma Raul en COPE.

Con su boda ya prevista para el 18 de septiembre, Raul y Vanesa van a celebrar un enlace sencillo, con su familiares y amigos más cercanos. Por eso, no están teniendo problema a la hora de elegir un restaurante y respetar los aforos. El 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma, Raúl tenía prevista su despedida de soltero. De momento, se ha quedado sin celebración y también sin viaje de novios. Su destino elegido era precisamente uno de los focos de la pandemia: Milán.



Por su parte, Azucena y Javier se casarán ya en 2021. Su caso es, sin duda, especial. No han sido ellos quienes han aplazado la boda, sino el recinto donde iban a celebrar el evento. Eligieron una misma localización para realizar la ceremonia, el cocktail y el banquete. La boda estaba prevista para el 31 de octubre pero no va a poder ser.

"Por circunstancias de organización del lugar del evento, nos dijeron que no iban a hacer bodas en 2020. Hemos aplazado, no cambiaremos de sitio. Ahora, hay que ponerse en contacto con invitados, proveedores... Lo he llevado muy mal, con nervios y agobio", nos cuenta Azucena.

