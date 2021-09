¿Hasta cuánto puedes ahorrar con un buen aislamiento?

Ahorrar es posible... aunque parezca imposible. Vale que la factura de la luz está por las nubes. Pero si sabemos cómo minimizar la pérdida de energía y hacer de nuestra casa un lugar mucho más eficientes, empezaremos a notar los efectos más pronto que tarde. Cerramientos Integrales es un ejemplo palpable y en COPE Zaragoza hemos ido a conocer cómo podemos rentabilizar la estructura de nuestro hogar.

"Cualquier solución que queramos la podemos conseguir en cualquier tipo de formato, de color, de tamaño...", asegura José González, que ha ahondado más en el ahorro y en la ventana inteligente: "Estamos buscando la mayor eficencia para obtener menor consumo y mayor confort en el hogar. Ahí es donde tenemos una ventanas que son súper recomendadas y todos nuestros clientes están súper satisfechos".

UN EQUIPO ESPECIALIZADO

El asesoramiento es muy importante a la hora de dar los pasos adecuados y Elena Moreno, jefa de venas de Cerramientos Integrales, explica que "todo el equipo estamos especializados en todos los materiales que ahora están en el mercado para conseguir ese buen aislamiento". Moreno ha ahondado en esta cuestión y ha matizado: "En función de lo que cada cliente necesite ofrecemos una solución u otra. Trabajamos con todos los materiales: aluminio, madera y PVC y a partir de ahí les trasladamos todo lo que nosotros sabemos para que el cliente no se confunda".

Cerramientos Integrales es un ejemplo de ahorro energético.





Una de esos pasos de la evolución a la hora de hacer un hogar más eficiente son los tres vidrios: "Llevamos muchos años utilizando tres cristales en la ventana, con dos cámaras y con un tratamiento especial para la temperatura. Es una técnica muy avanzada... Son como unas nanopartículas que van metidas dentro del vidrio y lo que hacen es que no se escape la temperatura que yo genero dentro y que no me entre la de fuera".

Muchos clientes que han pasado por Cerramientos Integrales son un ejemplo práctico de lo que han terminado ahorrando. Casos en los que se ha pasado de pagar casi 400 euros de calefacción en un domicilio a no llegar a los 100. Gastar poco y estar confortable. Esa es la gran fórmula del ahorro de la mano de Cerramientos Integrales.

