Halloween 2021: brujas, vampiros y 'El Juego del Calamar'

Minessota, 1921. Primer desfile multitudinario de Halloween en Estados Unidos. La tradición se remonta a años antes en Irlanda, pero ese desfile fue el germen de lo que hoy es toda una celebración mundial con calabazas, el famoso “truco o trato” y sobre todo, muchos disfraces como principales características.

Tras un 2020 sin Halloween y una vez terminadas las restricciones en Aragón, hay muchas ganas de disfrutar de esta celebración. Lo están notando en las tiendas de disfraces. "Hay muchas ganas de disfrutar de todo en general y de Halloween en particular. Está habiendo afluencia constante en tienda y en venta online", nos dice Eduardo Gago de Aragonesa de Fiestas.

"No es como los años de antes de la pandemia pero sí va todo mucho mejor, aunque muchos dejan las compras para última hora", nos dice María Pilar Sancho de Disfraces Teresa.

LOS DISFRACES QUE MÁS TRIUNFAN EN 2021

En las tiendas notan cada vez una mayor tendencia a buscar disfraces en familia. "Los clientes demandan sobre todo disfraces para fiestas de colegios o fiestas de urbanizaciones de vecinos. También hay gente joven que busca disfraces para salir de fiesta o padres y madres que quieren disfrazarse a juego con sus hijos", afirma María Pilar.

Las brujas, fantasmas o demonios que comenzaron siendo los disfraces estrella de Halloween han ido evolucionando y cada año hay una tendencia diferente según las series, películas o cómics más de moda. 'El Juego del Calamar´ es la gran tendencia de 2021. "Por supuesto que la demanda de 'El Juego del Calamar´ ha agotado todo lo que ha llegado. Ya no habrá nuevas remesas de este disfraz hasta dentro de unas semanas", nos dice Eduardo.

Tanto éxito ha tenido 'El Juego del Calamar´ que su disfraz se ha quedado sin stock, asi que muchos optan por reconvertir otro de los disfraces de moda: el mono rojo de La Casa de Papel. "Es lo primero que se ha podido hacer. Al ser también un mono, se puede reutilizar. Más complicado es para disfrazarse de la muñeca que también aparece en esta serie", afirman desde Aragonesa de Fiestas.

El mono de 'El Juego del Calamar', el disfraz más demandado en 2021 / NETFLIX



A pesar de estas nuevas tendencias, los disfraces de siempre siguen siendo una apuesta segura. "Se demanda todo tipo de disfraces relacionados con zombies o con versiones sangrientas de diferentes disfraces como por ejemplo, policía sangriento, panadero sangriento o payaso asesino", asegura Eduardo. "También gustan mucho los esqueletos y vampiros. El maquillaje tampoco falla nunca", nos dice María Pilar.

Las nuevas generaciones son las que más volcadas están con esta celebración de Halloween. Carlota, de apenas 6 años, no puede estar más emocionada: "Lo que más me gusta de Halloween es disfrazarme de bruja o vampiresa. También me gustan los murciélagos, las arañas y decorar la casa con mi mama".

LA AGENDA DE HALLOWEEN 2021

Disfraces, bailes y fiestas no van a faltar durante el 31 de octubre. Muchos restaurantes preparan sus menús especiales y además, la celebración de Halloween se extiende al público más familiar, por ejemplo, en el Parque de Atracciones. "Tenemos un Halloween espectacular con pasaje del terror, actores que darán un poco de miedo a nuestros visitantes y muchos espectáculos de magia, baile, acrobacias... El parque está totalmente decorado con motivos de Halloween y el personal estará disfrazado", nos comenta Vicente Alcaide, responsable de comunicación del Grupo Parque de Atracciones.

Halloween en el Parque de Atracciones / @Atraczara



De los jóvenes que quieran pasar miedo en el Parque de Atracciones a los más pequeños en el Acuario. Allí la ambientación de Halloween está pensada especialmente para los menores de 10 años: "Lejos de sentir miedo, los niños en el Acuario podrán divertirse con juegos de magia, juegos de 'truco o trato´y sorteos. Los niños se divierten mucho con la decoración, los pintacaras y los animales misteriosos del Acuario".

Pero si lo que quieres es que tu amigo más valiente grite aterrorizado en este Halloween, entonces pásate por Puerto Venecia. "Preparamos sustos por encargo. Necesitamos que los clientes nos envíen a su amigo más valiente para ponerlo a prueba. A través de nuestra web está toda la información para contactar con nosotros y encargar un susto. Es algo muy novedoso que no habíamos hecho hasta ahora y que está teniendo muy buena acogida", nos cuenta Yolanda Gimeno, gerente del shopping resort.

Calabazas, esqueletos y arañas estarán por todos los rincones de Puerto Venecia con un túnel del terror muy especial en la Casa del Lago y talleres infantiles con decoración de calabazas y elaboración de galletas. Además, en los barrios, los Centros Cívicos y Casas de Juventud también preparan terroríficas actividades para sus vecinos.

Actividades de Halloween en el Barrio de San Pablo





