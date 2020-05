"Hable con ellos": tablets para conectar a mayores y sus familias

La iniciativa oscense "Hable con Ellos" ha conseguido la donación de 566 tablets y tarifas de datos de 100 Gb para que los mayores que están internos en residencias de ancianos puedan ver por videollamada a sus familiares durante el estado de alarma. La iniciativa parte de Alberto Ibor, apenas unos días antes de que se declarase el estado de alarma.

"La iniciativa parte una semana antes de la cuarentena. Trabajo en una consultora en Madrid y nos mandaron pronto a casa a teletrabajar. Tras activarse el estado alarma, noté a mi madre disgustada por no poder ver a mi abuela que está en una residencia. A través del trabajo me informaron que esto iba para largo, así que decidí comprar una tablet y enviarla, con tarifa de datos, a la residencia donde está mi abuela. Hablándolo con compañeros de la platforma Huesca Suena, me pidieron indicaciones con todo lo que había que hacer para llevar a cabo esta iniciativa en todas las residencias de Aragon", nos cuenta Alberto Iborn en COPE.

Tras consultar a los clientes con los que trabaja, Alberto consiguió que una gran empresa, que prefiere mantenerse en el anonimato, realizará la donación de 566 tablets. A partir de ahí, buscó la coordinación con la DGA y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para hacer llegar las tablets a las residencias. "Después nos dimos cuenta de que muchos centros residenciales no tenian WIFI, por lo que empezamos a gestionar también el poder conseguir una tarjeta SIM con datos", dice Alberto.

"La primera entrega la hicimos coincidir con el fin de semana del Día de la Madre. Lo que más emociona es la cara de los internos cuando volvieron a ver a sus familiares, a sus nietos... Se echaron a llorar. Nuestros mayores lo han agradecido mucho, pero sus familiares también. Se quedan muy tranquilos al verles", asegura el creador de "Hable con ellos".

Además, Orange y Caixabank también donaron dispositivos. En total suman más de 700 tablets que llegan a 35 municipios de Huesca, 29 de Teruel y 70 de Zaragoza para beneficiar a un total de 21.000 personas mayores que viven en residencias.



