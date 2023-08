La Guardia Civil interviene más de una tonelada de carne no apta para el consumo en Illueca

La Guardia Civil ha localizado en Illueca 1.200 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo. Hay una personas detenida y otras tres están siendo investigadas por delitos contra la salud pública y falsedad documental entre otros.

Las investigaciones comenzaron en 2023 cuando los agentes del SEPRONA sospecharon que se estaban marcando piezas de carne con sellos sanitarios de mataderos dado de baja y que se estaban realizando labores de sacrificio en lugares no autorizados para ello. En el local abierto al público los agentes detectaron diversas deficiencias sanitarias, así como 36 kilogramos de productos cárnicos no aptos para el consumo. Y en el almacén encontraron otros 1.200 kilos de productos cárnicos, los cuales no estaban identificados o no existía documentación acreditativa, así como útiles para hacer los sacrificios de los animales, cámaras frigoríficas y congeladores.

Durante la actuación se localizó e intervino un sello de marcado sanitario perteneciente a un matadero, que estaba siendo utilizado de manera fraudulenta en algunos de los productos encontrados. Además, el establecimiento no estaba autorizado para la labor que allí se realizaba, ni tenía suministro de agua y luz en el momento de la inspección. Posteriormente se pudo comprobar que se estaba cometiendo un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha permitido detener a una persona e investigar a otras tres por presuntos delitos contra la salud pública, falsedad documental, desobediencia a la Autoridad o sus agentes, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

Síguenos en Twitter y Facebook