'Guardia Civil 24/7'. Capítulo 7: La importancia de llegar

Lo hemos escuchado hasta la saciedad. Cuidado en la carretera, lo importante es llegar, no corras, no bebas si conduces, no seas un conductor agresivo. Y sin embargo, muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. No aprendemos y, en ocasiones, cometemos más infracciones de las que pensamos al volante o le restamos importancia a eso de la seguridad vial.

El Teniente Jesús Antonio Mazo nos explica, en este último episodio, cuál es la labor que realizan en su día a día los agente de esta unidad: "Todo el mundo nos conoce, somos visibles y estamos en la carretera. Nuestro cometido principal es la vigilancia de las vías principales de comunicación, y en concreto las vías interubanas".

Y su labor es diversa: desde ayudar al que tiene un accidente, al que tiene un problema y, naturalmente, controlar todas aquellas infracciones y conductas que van más allá del ámbito penal. En resumen: "Vigilancia del tráfico y control del usuario", explica Mazo.

CUIDADO CON LAS VÍAS CONVENCIONALES

Si hablamos de la red viaria aragonesa, es mejor no hablar de punto negros, tal y como detalla el Teniente: "Más que incidir en puntos en concreto, realmente la experiencia nos dice que las vías convencionales son donde se producen el 70% de los accidentes y es donde debemos tener una actitud más cuidadosa a la hora de conducir".

¿HAY DÍAS MÁS PROBLEMÁTICOS?

En verano y en las grandes operaciones de salida y entrada, siempre nos advierten de tener especial cuidado. Jesús Antonio Mazo también se refiere al calendario de esta manera. "Es un tema que vemos todos", explica, "nosotros y los conductores cuando circulan y siempre se ha entendido que los principios de mes, mediados de mes y finales de mes, está claro que hay un aumento evidente de la presencia de la circulación".

Eso sí, hace un matiz: "Hay que reconocer que en los últimos años ha habido variación de esta idea generalizada, y realmente estamos viendo un aumento significativo de la circulación en lo que es los fines de semana y está cambiando la tendencia, ahora el usuario va y viene, coincidiendo con lo que es la semana como tal".

Finalmente, el Teniente Jesús Antonio Mazo, dejaba un mensaje a los oyentes del que tomar muy buena nota: "Por mucho que pueda pensar la gente, uno nunca se acostumbra a un accidente. Es muy difícil. Yo llevo 30 años en tráfico y sigo acordándome de muchos accidente y del primero en el que estuve con fallecidos. Al final son cosas que te las tomas, un poco, a nivel personal. Independientemente de quién sea la responsabilidad, siempre piensas que podrías haber hecho más. Es un fracaso para los que estamos, un poco a cargo, de la vigilancia de las carreteras".

