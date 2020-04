"Ponte la Máscara" con el grupo B vocal y previene el contagio del COVID-19

El grupo musical zaragozano B vocal ha puesto en marcha una campaña avalada por el Consejo General de Enfermería para transmitir un mensaje positivo y práctico dirigido a toda la población: “La máscara puede salvarte, póntela para no contagiar o atenuar el posible contagio”. Según explican los componentes de B vocal, “Ahora que el confinamiento en España comienza a flexibilizarse, y que además los niños, y poco a poco otros colectivos, van a poder empezar a salir a la calle, creemos importante que todos nos protejamos solidariamente, y sin complejos, usando un elemento al que no estábamos acostumbrados. Nosotros estamos muy familiarizados desde hace 10 años en nuestras giras en Asia viendo a gente con máscara por las calles, en nuestros conciertos, etc. Es una costumbre bastante normalizada en aquella cultura a la que nos vamos a tener que habituar. Si como artistas españoles podemos contribuir en algo con nuestra experiencia por aquellas tierras, nos encanta sumar en este momento tan complicado para todos”, concluyen.

Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, “Este tipo de campañas siempre son positivas en un momento crucial para la Sanidad no sólo española, sino mundial. Desde la OMS se ha empezado a recomendar el uso de mascarillas como elemento preventivo del COVID-19 y ver que grupos como B vocal se sensibilizan con la situación e intentan trasladar el mensaje a todos sus seguidores y a toda la población a través de la música, es motivo de orgullo para la profesión. Hay que tener muy claro que la recomendación de las mascarillas por parte de la población tiene como finalidad la disminución de la propagación del virus; es decir, se trata más de una protección colectiva que individual”.

“Por este motivo -según Pérez Raya- llevar mascarilla no exime de seguir el resto de las precauciones como son una buena higiene de manos y el distanciamiento social de uno o dos metros. Además, en momentos difíciles como los que están pasando los y las enfermeras y el resto de los profesionales sanitarios, estas campañas nos sacan una sonrisa. Es de agradecer el apoyo de todas las personas que salen en el vídeo y desde la institución que presido nos sumamos a este Ponte la máscara, para proteger a la sociedad”.

A la campaña se han unido rostros anónimos de todas las edades y sectores sociales, junto con otros muy conocidos, tales como David Villa, Campeón del Mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol, Juan Antonio Corbalán y Fernando Arcega, míticos medallistas olímpicos en Los Ángeles 84, Andoni Cedrún, Xavi Aguado, Alberto Belsué y Jesús García Sanjuán, cuatro de los héroes de Real Zaragoza de la Recopa 95, el también actual jugador zaragocista Enrique Clemente así como el exjugador del Real Madrid Edwin Congo. También colaboran rostros conocidos de la cultura y la sociedad española como Mago More, humorista, escritor y conferenciante o Cipri Quintas, Relaciones públicas, CEO de personas y escritor.

Pero los auténticos protagonistas del vídeo son los héroes anónimos de diferentes colectivos profesionales que luchan a diario contra la pandemia en primera línea, como sanitarios o cuerpos de intervención y asistencia tales como los Bomberos.

Todos ellos se ponen la mascarilla para sensibilizar y romper las barreras culturales que todavía existen en occidente respecto al uso de este elemento preventivo, que en otras zonas del mundo como Asia está mucho más normalizado. Esta diversidad que refleja la campaña pretende transmitir un mensaje común y universal: el COVID-19 nos afecta a todos y debemos trabajar juntos para prevenir el contagio.

