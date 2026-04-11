Los grandes secretos de la electricidad se desvelan en Zaragoza: de los rayos a la levitación

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (MCNUZ) acoge la exposición interactiva “Gran espectáculo eléctrico: sus misterios al descubierto”. La propuesta, que puede visitarse desde el 8 de abril, busca acercar al público los fundamentos del electromagnetismo a través de una serie de experiencias visuales y participativas.

La muestra llega al museo universitario tras haber recorrido diferentes espacios de la provincia de Zaragoza, consolidando su apuesta por la divulgación científica.

Un ‘Teatro Electromagnético’ de estilo steampunk

La sala Odón de Buen, ubicada en el emblemático Edificio Paraninfo, se transforma para la ocasión en un ‘Teatro Electromagnético’. Con una cuidada estética inspirada en el universo steampunk, la exposición se ha diseñado como un gabinete de curiosidades que alberga una selección de máquinas eléctricas singulares, cedidas habitualmente por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA).

Estas máquinas, completamente funcionales, permiten mostrar de forma espectacular fenómenos que han fascinado a la humanidad desde la antigüedad. Los visitantes podrán presenciar la formación de rayos mediante una máquina de Wimshurt, un generador de Marx, la icónica bobina de Tesla y una bola de plasma.

Además, se exploran distintas tecnologías de levitación, tanto magnética como electrostática, y se abordan los principios de la transferencia inalámbrica de energía, una tecnología clave para aplicaciones actuales como la carga de coches eléctricos.

LA EXPLICACIÓN DE LOS FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS MÁS SORPRENDENTES

Entre los fenómenos que se dan a conocer más en profundidad en esta muestra está la generación de rayos. Se explica mediante la máquina de Wimshurst que genera chispas eléctricas mediante electricidad estática. Al girar sus discos, unas láminas metálicas van acumulando cargas opuestas por inducción electrostática. Estas cargas se concentran en dos terminales (electrodos), aumentando la diferencia de potencial entre ellos. Cuando esta diferencia es lo suficientemente alta, el aire entre los electrodos deja de ser aislante y permite el paso de una descarga súbita de electrones, produciendo una chispa visible que se asemeja a un rayo. Esto es un principio similar al que ocurre en un relámpago natural.

Abstract steampunk circuit board design.

Otro de los fenómenos más llamativos es el de la levitación. La levitación consiste en mantener un objeto suspendido sin contacto físico gracias a fuerzas que compensan la gravedad. Lo hemos visto en muchas ocasiones en series o películas pero, ¿tiene una explicación lógica?

Aquí habría dos tipo de levitación. Por un lado, la magnética en la que campos magnéticos generados por imanes o corrientes eléctricas ejercen fuerzas de repulsión o atracción. El campo puede “empujar” al objeto hacia arriba hasta equilibrar su peso.

Por otro lado está la levitación electrostática que se basa en el uso de cargas eléctricas. Es decir, un objeto cargado experimenta fuerzas en un campo eléctrico que pueden sostenerlo si están bien controladas. Este tipo es más difícil de estabilizar.

Ciencia interactiva para todos los públicos

El recorrido se estructura en diez módulos interactivos, donde cada pieza se asocia a una máquina y al fenómeno físico que demuestra. La experiencia se enriquece con paneles explicativos, imágenes, diagramas y audioguías accesibles mediante códigos QR. Estos recursos permiten a los asistentes profundizar en la historia y los mecanismos que se esconden detrás de la tecnología eléctrica que define nuestro presente.

La iniciativa está dirigida al público general, con un foco especial en el ámbito educativo, abarcando desde Educación Primaria hasta Formación Profesional. Diseñada por el Equipo Docente de Electricidad y Magnetismo (EDEMUZ), la muestra tiene como principal objetivo "fomentar el conocimiento y la comprensión de la ciencia y la tecnología eléctrica de forma innovadora y accesible". Para reforzar este carácter didáctico, la programación se complementará con talleres y visitas teatralizadas.

La exposición podrá visitarse con entrada libre hasta el 30 de mayo de 2026. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo una amplia oportunidad para que familias, estudiantes y curiosos se sumerjan en el fascinante mundo de la electricidad.