Goya, Egipto o el mamut protagonizan la nueva temporada de CaixaForum Zaragoza

Caixaforum Zaragoza ha presentado su nueva temporada de exposiciones para este año, en la que destaca una muestra de arte egipcio, otra dedicada al Mamut -con un fósil de 3 metros de altura- y la exposición 'Filmando a Goya. Una mirada de Saura', que incluirá el cortometraje que el cineasta oscense ha realizado con motivo de 275 aniversario del nacimiento del pintor.

La entidad ha organizado 31 muestras diferentes en los centros expositivos que tiene por toda España, 7 de ellas aterrizarán en Zaragoza. 'Faraón. Rey de Egipto' ya se está montando y cuenta con fondos del Museo Británico. Se inaugurará a partir del 15 de septiembre. La siguiente en llegar será la de Francisco de Goya. Otra que no promete defraudar es la muestra dedicada al 'Mamut. El gigante de la edad de hielo', a partir de mayo de 2022. Te recomendamos que no te pierdas 'La Imagen Humana' que incluye también obras del Museo Británico o la muestra 'Non finito' nos contará la historia de obras de arte inacabadas. Y a finales de año veremos hasta dónde puede llegar la impresión 3D.

