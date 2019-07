El Gobierno de PP-Cs paraliza la construcción 77 viviendas libres en los antiguos depósitos del Pignatelli

El gobierno de PP-Cs ha paralizado el proceso de adjudicación de las 77 viviendas libres previstas en el entorno de los Depósitos de Pignatelli, uno de los proyectos estrella de Zaragoza en Común, a la espera de que se resuelva el contencioso que está en los juzgados. El expediente está recurrido por el Gobierno de Aragón, que solicitó una medidas cautelares que fueron desestimadas. El gobierno municipal confía en llegar a un acuerdo con la DGA para acortar plazos y no tener que esperar a la resolución judicial.

El responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, insiste en que la suspensión de esta licitación, a la que se habían presentado 4 empresas, se retomará cuando todo esté resuelto. De hecho, hoy mismo han aprobado la cesión de una parcela en estos suelos a la sociedad Zaragoza Vivienda para la construcción de las 30 viviendas protegidas para alquiler social que constaban en el proyecto de ZeC. "Este gobierno es prudente, respetuoso con las resoluciones judiciales. No se paraliza ningún proyecto, pero sí se toma un margen de prudencia que puede tardar en resolverse entre 6 ó 7 meses", ha indicado Serrano.

El consejero ha explicado que el expediente no cuenta con una redacción de proyecto de Urbanización. Sí con una estimación económica. "Esto es un poco raro. Y creo que obedecía a prisas políticas" y "lo prudente es esperar a que todo se resuelva", ha añadido. Respecto a la urbanización, ha explicado que el gobierno quiere tener listo un proyecto en el plazo de 3 a 4 meses. "No estamos rediseñando ni redefiniendo nada porque no había nada ni diseñado ni definido a detalle", ha asegurado Serrano.

El nuevo gobierno muncipal quiere abrir conversaciones con la DGA para abordar éste y otros asuntos. "Estamos estudiando todo lo que tenemos entre manos. Deuda del tranvía, compensación de deudas tributarias, derechos pendientes de cobro.. Hay que iniciar esa colaboración con el Gobierno de Aragón porque siempre es mejor llegar a acuerdos, con independencia del color político, que judicializar la política", ha defendido la portavoz del gobierno de Zaragoza, María Navarro.

En otro orden de cosas, el Gobierno muncipial ha aprobado un nuevo nombramiento de personal de confianza. La nueva directora general de Cultura será Elena de Marta, y los gerentes del Patronato de Artes Escénicas y Zaragoza Dinámica, José María Turmo y Rosa Plantagenet.

