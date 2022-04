El Gobierno central, el COE y Cataluña pasan olímpicamente de Aragón

El Comité Olímpico Español ha validado con Cataluña su propuesta para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 sin contar con Aragón que ya dijo que no acudiría a la reunion convocada hoy en Madrid porque no estaba de acuerdo con la propuesta del COE. Tanto el COE como Cataluña, confian en que el Gobierno aragonés se sume al final a esta propuesta que Javier Lambán pidió que fuera en pie de igualdad y que finalmente no lo es. Por eso Aragón se ha comprometido a elaborar una propuesta alternativa.Cataluña ya ha dejado claro que la propuesta que ha sido validada ya no admite ninguna modificación. La delegada del Gobierno Rosa Serrano, ha mostrado su respeto a la decisión de la DGA y ha apostado también por una candidatura en condiciones de igualdad con Cataluña.

Por su parte la secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós, ante la convalidación por parte del COE, el Gobierno de España y la Generalitat catalana del reparto desigual de pruebas para la candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de 2030, ha lamentado que “una vez más Pedro Sánchez ningunee a Lambán en detrimento de los intereses de los aragoneses”.

Alós ha señalado que “se vuelve a constatar la incapacidad del presidente de la DGA para defender los intereses de los aragoneses ante el COE y el Gobierno de España”. “Una nula capacidad de influencia que estamos pagando muy caro; lo hemos visto con el fracaso de la fábrica de baterías y lo seguimos viendo con la candidatura olímpica”. Y en este sentido, ha remarcado que “a Pedro Sánchez únicamente le interesa no molestar a sus socios independentistas; por eso ningunea a Lambán y por eso ignora las demandas de Aragón para hacer una candidatura conjunta en pie de igualdad, y por eso está dinamitando esa candidatura con decisiones como las de hoy, que menosprecian el potencial y la realidad de nuestro sector de la nieve”.

“Pedro Sánchez ha preferido -asegura- no incomodar a sus socios” y se ha limitado a defender la candidatura conjunta en Aragón, “dando alas a ERC a plantear un modelo de candidatura olímpica inaceptable, monopolizado por Cataluña y en el que Aragón quedaría relegado a mera comparsa”. “Sánchez actúa como un cobarde que cuando va a Cataluña se humilla ante ERC y se calla en este asunto y luego viene a Zaragoza a posicionarse en favor de la candidatura conjunta para darle cobertura a Lambán”, ha agregado.

