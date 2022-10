Mayte Pérez, portavoz de la DGA, sobre atención primaria: "No estábamos ocupando el 100% de las agendas"

¿Te ha pasado alguna vez que has entrado en la aplicación móvil o en la web del Salud Informa para pedir cita con tu médico de cabecera y no tenías hueco disponible hasta dentro de días y días? Hoy hemos sabido el motivo. Y es que el Salud Informa no muestra al paciente todas las citas libres que tiene su médico. Algo que resulta sorprendente si tenemos en cuenta el descontento generado entre algunos pacientes que no conseguían una cita inmediata con su médico.

El Gobierno de Aragón ha reconocido lo que estaba sucediendo. "No estábamos ocupando el 100% de las agendas", ha dicho la consejera de presidencia, Mayte Pérez, en relación a las citas que se estaban dando en los centros de salud de Aragón.

Se trabajará por tanto a partir de ahora para que la aplicación y la web del Salud Informa sea más transparente y sí que permita al usuario visibilizar el 100% de los huecos de las agendas de los médicos de Atención Primaria. "Lo que se ha hecho es que el Salud visibilice el 100% de los huecos que los médicos tienen. Hasta ahora no estaba ocurriendo en muchas ocasiones. Se ha dado la instrucción que ya ha llegado a los centros del salud para que toda la disponibilidad se publique en la aplicacion informática y que el paciente pueda ver esas agendas y saber la disponibilidad de su médico", ha anunciado Pérez.

UNAS "DECLARACIONES INADECUADAS" SEGÚN LOS MÉDICOS

Pero, ¿quiere decir todo esto que los médicos no estaban trabajando el 100% de su tiempo? Es lo que parece desprenderse de las declaraciones de Pérez, pero los médicos lo niegan rotundamente. De hecho, desde el sindicato de Atención Primaria FASAMET, su presidente Leandro Catalán, se ha mostrado muy molesto en COPE con las declaraciones de la consejera.

Audio Centro de Salud de Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada

Catalán afirma que fue el Salud el que decidió que una parte de las citas no saliesen en la aplicación móvil o en la web y se guardasen para citación en el propio centro. "Hay cierta cantidad, un 20% de citas, que se reservan para personas que siguen acudiendo al centro de salud a citarse. Si sacas el 100% de las citas en la App y alguien va al centro de salud, ya no tendrá hueco disponible", afirma Catalán en COPE.

Así, entre las citas de la aplicación móvil, la web, el teléfono y las que se dan en el propio centro de salud, los médicos afirman que sus agendas están entre un 15 y un 30% más ocupadas de los que deberían. Los facultativos consideran las palabras de la consejera "totalmente inadecuadas”.

