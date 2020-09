El Gobierno de Aragón mantiene como fecha de inicio del curso el 7 de septiembre

El Gobierno de Aragón contratará el próximo curso el número de profesores que sea necesario. En un principio, el cálculo que había hecho el departamento de Educación era de ampliar la plantilla con 400 profesores más pero el presidente Javier Lambán no descarta aumentar esa cifra. Lo que no se plantea el Gobierno, a diferencia de lo que están haciendo otras comunidades, es modificar la fecha de inicio del curso que seguirá siendo el 7 de septiembre. Eso sí, Lambán no descarta introducir cambios sobre la marcha si la situación lo requiere en función de la evolución de la pandemia.

El presidente se ha vuelto a mostrar en contra de solicitar la declaración del Estado de Alarma y prefiere ir tomando medidas sobre la marcha hasta que llegue la vacuna y que mientras tanto, prevalezca la normalidad lo más posible.

En otro orden de cosas, en relación a las quejas de los trabajadores de Andorra que aseguran que no saben nada todavía de los proyectos que el Gobierno anunció que llegarían a las cuencas mineras, el presidente se ha mostrado convencido de que antes de que acabe esta legislatura ese proceso de reindustrialización estará en marcha.

Lambán que participará este viernes en la Conferencia de Presidentes, confía en que el Gobierno central se replantee el reparto que ha hecho de los 16.000 millones de euros de ayudas estatales teniendo en cuenta que la situación ha empeorado este verano en varias comunidades por culpa del coronavirus.

El presidente ha inaugurado esta mañana en Aínsa, el nuevo Centro de Arte Contemporáneo y la ampliación del colegio de esta localidad que comenzará el curso con una ratio de 15 alumnos. La inversión total ha sido de casi 700.000 euros.

