Gavín: "Que la población esté tranquila. AstraZeneca es una vacuna segura"

Que la vacuna de AstraZeneca ha provocado efectos secundarios en la población es un hecho. Sin ir más lejos, aquí nos lo contaron varios estudiantes de Ciencias de la Salud y profesionales de la UME. Recibieron esta dosis y pasaron por esos síntomas. Pero, ¿ha generado eso demasiada psicósis en torno a estas dosis?

En COPE Zaragoza hemos hablado con la doctora Olga Gavín, de la Clínica HLA Montpellier de Zaragoza. Es especialista en hematología, en hemostasia y pertenece a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Y además de hablarnos sobre la apertura de una nueva consulta de hematología de asistencia multidisciplinar, también hemos querido saber, de boca de un profesional, cómo es esta vacuna de AstraZeneca.

Reconoce que "desde hace aproximadamente tres semanas hay una multitud de interconsultas de atención primaria y de pacientes. Sobre todo, es en esa necesidad o en ese miedo que ha surgido por la alarma de las trombosis y la vacuna". Pero también recuerda que "la Agencia Europa del Medicamento ya se posición y dijo que en principio era una vacuna segura".

También explica que "eventos trombóticos ha habido y que el mecanismo por el que se producen es diferente a lo que conocíamos hasta ahora como mecanismo de hipercoagulavilidad cuando un paciente tenía un evento trombótico".

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN

Llegados a este punto, Gavín es clara: "Por lo tanto la recomendación es de que los pacientes deben, sabiendo siempre que es algo voluntario, pero se pueden vacunar. No hay ningún grupo, en principio, en los que no se recomiende la vacunación. Sí que se instruye y se educa a la población en que si después de la vacuna con AstraZeneca, entre los 7 y 10 días siguientes aparece dolor de cabeza, dolor abdominal o algún signo que no es habitual, debe acudir a un centro sanitario".

Con los datos en la mano, asegura que "hasta donde tengo constancia, en Aragón no ha habido ningún evento trombótico, y en España tampoco", aunque asume que "ha habido la alarma que hubo previamente pero no se pudo constatar esa relación y de momento podemos decir que es una vacuna segura y que no hay ningún grupo, ahora mismo, en la que esté contraindicado su uso".

EL VALOR DE LOS PROFESIONALES

"Los profesionales estamos preparados para, en caso de que algún paciente acude con estas características y ponerle el tratamiento lo antes posible que es diferente al que estamos habituados. Que la población esté tranquila", concluye la doctora Gavín.

Recuerda, además, que "el propio ingreso por COVID, por una neumonía o por una infección respiratoria por coronavirus es mucho más peligroso a la hora de desarrollar un evento trombótico que lo que es la vacuna" y "aunque hay que ser cautelosos y tenemos la obligación los médicos y profesionales de estar actualizados", la doctora Gavín hace un llamamiento a la calma desde los datos científicos.

