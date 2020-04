La ganadería aragonesa muestra su lado más solidario

Los ganaderos, a pesar de lo mal que lo están pasando, han decidido mostrar su cara más amable y su rostro más solidario durante esta crisis sanitaria. Lo han hecho a través de una inciativa que se ha hecho viral y que está corriendo como la pólvora en las redes sociales. Su nombre es 'Ganaderos y Solidarios' y tiene su gérmen en un ganadero oscense.

Todo comenzó cuando este hombre regaló corderos para una residencia afectada por el COVID-19 y a partir de ahí cundió el ejemplo. Ha llegado a toda España y ya han proporcionado a quienes más lo necesitan más de 400 corderos. En Cope Aragón hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de quienes conforman esta bonita red. Se llama David Cortés y es natural de Alhama de Aragón.

"Mi hermano y yo trabajamos en conjunto con explotaciones de ovino y nos dedicamos a la cría de cordero", nos ha explicado. El sector lo está pasando mal, y ellos lo están notando: "Es un sector que tiene unos márgenes muy limitados para el ganadero. La situación está complicada. De estar vendiendo con normalidad, hay semanas en las que no hemos cargado ni un cordero ni medio. Nos estamos defendiendo a duras penas y muy mal".

No obstante, una cosa no quita a la otra y aunque ahora mismo no estén en su mejor momento profesional, tampoco están dando la espalda a quien más lo necesita. "Esto es una cadena y el ganadero puede donar a las residencias que él considere", explica. En su caso eligió que fueran "para la residencia de Albalate del Arzobispo", donde desarrolla su actividad profesional.

Nos dejaba, también, una bonita reflexión: "Los ganaderos, y todo el mundo, les tenemos que agradecer las cosas a las personas mayores. Gracias a ellos tenemos hoy todo lo que está en nuestra mano y podemos vivir como lo hacemos. Ellos han tenido menos comodidades que nosotros y han tenido que pasar por momentos mucho más duros que nosotros".

Un mensaje en positivo el que nos dejaba David para seguid adelante con optimismo y con la mejor de las caras, ya que, como se ha popularizado ya, 'Este virus lo paramos entre todos'. Y también a base de solidaridad.

Síguenos en Twitter y Facebook