Gan Pampols: "Si Putin decide apretar el botón rojo, será un punto sin retorno"

El que fuera director de la Academia General Militar de Zaragoza, el Teniente General del Ejército de Tierra en la reserva, Francisco José Gan Pampols, nos ha explicado hoy en Herrera en COPE, algunas de las claves de la guerra que se vive en Ucrania y qué final podría tener este conflicto iniciado con la invasión rusa. Ante el aumento gradual de la tensión en Ucrania, Gan Pampols se ha mostrado pesimista en relación a la posibilidad de que los ucranianos ganen esta guerra, expulsando a las tropas rusas de su territorio.

En relación a la posibilidad de que Putin apriete el temido 'botón rojo', Gan Pampols cree que si hasta ahora no lo ha hecho es porque no se ha visto lo suficientemente presionado para ello. El problema es que si en algún momento diera el paso, habríamos llegado a un punto de no retorno.

Gan Pampols que ha analizado en COPE el tipo de armamento que utilizan ambos bandos, cree que Rusia cuenta con un nivel tecnológico muy avanzado, con misiles muy precisos que podrían incluir cabezas nucleares. El ex director de la Academia General Militar de Zaragoza también nos ha explicado en COPE la diferencia entre armas nucleares, biológicas y químicas, y cómo ve la posibilidad de que en algún momento, Rusia decidiera utilizar estas últimas.

Por último, Gan Pampols no cree que la Federación Rusa disponga en estos momentos de armas convencionales en cantidad, en calidad y en potencia, como para destruir ciudades enteras.

