La Fundación San Blas multiplica los desayunos y cenas para personas sin hogar

124 espacios en una cosigna para personas sin hogar. Es uno de los servicios principales que ofrece la Fundación San Blas para personas sin hogar, pero no es el único. Sus servicios de desayunos y cenas están multiplicando el número de usuarios. Desde hace un año, fruto de la crisis económica tras la pandemia y de la actual subida de precios, la Fundación San Blas ha visto incrementandos sus servicios de comedor. Actualmente dan 80 desayunos, cuando hace poco más de un año eran 20. Las cenas han pasado de 35 a 110.

Otro de sus servicios más usados es el de las taquillas donde las personas sin hogar pueden dejar sus pertenencias para no cargar con ellas durante el día. “No solamente damos desayunos y cenas. Nuestro buque insignia es la consigna. Las personas sin hogar pueden dejar aquí sus cosas durante el día para no tener que llevar esa carga encima. Este servicio es el único de estas características en Aragón y me atrevería a decir que es único en España. Tan solo hay una consigna similar en Barcelona pero no es exatamente igual”, afirma en COPE Antón Borrás, presidente de la Fundación San Blas

La Fundación San Blas tiene también un servicio dirigido a la reinserción laboral de sus usuarios. Todo ello es posible gracias a su equipo de voluntarios. “No cerramos nunca. Trabajamos totalmente desbordados. Reivindico el papel del voluntariado con las personas sin hogar. Están sacando adelante el trabajo que llevamos a cabo con quienes más lo necesitan. Hacen un trabajo extraordinario. Hay voluntarios que colaboran uno o dos días a la semana, pero durante el verano (con las vacaciones) hay que duplicar trabajo para cubrir a quienes se van de vacaciones. Sin ellos la Fundación San Blas no podría llevar a cabo esta labor”, afirma Borrás.

