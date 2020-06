La fuerza de los abrazos tras cuatro meses separados

Mientras algunas zonas de Aragón se ven obligadas a volver a la Fase 2 por culpa de los rebrotes, en otras se viven algunos de los momentos más esperados. Esta semana, han podido reencontrarse familias que viven separadas entre distintas comunidades, e incluso países, que no han podido verse hasta que no se ha levantado el estado de alarma. La libertad de movimientos ha permitido que algunos aragoneses que viven fuera hayan podido, por fin, volver a ver a los suyos.

Es el caso de Jesús y Marie, dos abuelos de 73 años nacidos en Aragón pero que han pasado la mayor parte de sus vidas en Francia. Viven a medio camino entre Saint Lary, un pueblo del Pirineo francés; y Zaragoza. En la capital aragonesa reside desde hace años su hijo Daniel. Vino por amor, se casó y tiene dos niños.

Cuando se declaró el estado de alarma, Jesús y Marie estaban en Francia. Y allí han pasado 4 meses. “Con el COVID la vida nos ha cambiado a todos, pero especialmente a nosotros, la tercera edad; después del confinamiento es muy duro no poder abrazar a los tuyos y a tus seres queridos, a nuestra edad son el sol de nuestra vida”, nos cuenta Marie.

La casualidad quiso que el fin del estado de alarma se decretara justo el 21 de junio, el día que su nieto mayor, Áxel, cumplía 2 años. Así que ese mismo día, volvieron a España y llegaron a tiempo de ver al pequeño soplar las velas. “Solo de ver su ‘carica’ al vernos y el grito de ‘¡yayos!’ nos abrió el corazón y esas palabras se quedarán grabadas para toda la vida”, relata emocionada

No son los únicos que han tenido que esperar 4 largos meses para volver a ver a los suyos. Óscar y Susana son dos zaragozanos que viven en Tarragona, con su hija Judith. La pequeña cumplió los 6 años en abril y no pudo celebrarlo con su familia. Sus abuelos, sus tíos y su prima viven en Zaragoza. Y estaba tan impaciente por volver, que ha contado los días que han estado separados: “Han sido muchos, 102 días”, recuerda.

Óscar llevaba cuatro meses sin ver a sus padres y al resto de su familiaMARTA LÓPEZ

Su padre, Óscar, asegura que era, sin duda, “la que más ansiosa estaba”. “Creo que no se ha dormido en el coche de las ganas que tenía de llegar, los últimos días llevaba la cuenta atrás, era el único tema de conversación”, comenta divertido. La pequeña iba diciendo: “Quedan 7 días, quedan 6”. Y si sus padres bromeaban con la idea de que igual no se podía viajar, a Judith no le hacía ninguna gracia. “¿Cómo que no? ¿Ha dicho el presidente otra vez que no se puede salir?”, se impacientaba la niña.

Pero sí, se podía. Aunque la espera ha sido larga. La última vez que se vieron todos fue a finales de febrero. España iba pasando de fases, con algunas provincias más rezagadas que otras. Pero la movilidad entre comunidades autónomas no era posible. Óscar asegura que lo peor de todo fue al principio. Los móviles y las videollamadas han sustituido, a la fuerza, el contacto físico. Pero está claro que “no es lo mismo”.

“Las ganas de dar un abrazo están ahí y por mucho que cuando hablas por teléfono digas que envías un beso… Hoy ha habido abrazo y he visto también alguna lagrimilla”, explica este zaragozano. Esas lágrimas son las de su mujer, Susana. Para ella, sus padres, ha sido especialmente emotivo. “Era la sensación que imaginábamos cada día, me emocionaba cuando lo hablaba en voz alta”, asegura. Cuando por fin llega el momento, “te da un vuelco el corazón”, explica. “No tiene nombre, encontrarte 4 meses después, con salud y con un gran aprendizaje de lo vivido y en positivo, porque estamos todos bien”, concluye.

Susana y Judith se abrazan a Lourdes y Fernando en un emotivo reencuentroMARTA LÓPEZ

Para sus padres, no ha sido menos emotivo. “Mi hija se ha emocionado, pero yo también”, admite Fernando. “Ha sido muy emocionante”, asegura Lourdes. Echaban de menos a todos, pero sobre todo a su nieta. Atrás han quedado los días de verla por videollamada, mientras ella se escondía bajo una manta y les asustaba alumbrándose la cara con una linterna.

A la pequeña Judith le cambia la cara cuando narra el momento. “Tenía muchas ganas de venir a Zaragoza, cuando he visto a los yayos, a la tía y a toda la familia, me he sentido muy ilusionada y les he dado abrazos”, explica agitando sus manos, nerviosa. Y es que, aunque el reencuentro ha sido en la calle, y con mascarillas, la distancia no se puede guardar del todo. “Besos no ha habido, pero abrazos sí”, reconoce Susana.

Por delante quedan algunos días de vacaciones y teletrabajo para poder estar junto a los suyos aquí, en Zaragoza. Habrá más abrazos. Y más sonrisas. La espera, sin duda, ha merecido la pena…

