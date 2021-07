'Frutas Gabi': Comida sana a domicilio

Cada vez más nos hemos acostumbrado a pedir comida a domicilio. Al mediodía o a la cena. Por necesidad o por capricho. El mundo no para de moverse y, ahora, en Zaragoza, también se puede hacer lo mismo en tu frutería de confianza. Basta con irse a la calle Morería, 6. Allí, en 'Frutas Gabi' te pueden llevar la fruta más fresca a tu puerta.

Hasta allí nos hemos acercado ya que este negocio es otro de los que se ha acogido bajo el paraguas de 'Mi comercio en la Red'. Patricia Guerrero, una de sus empleadas, nos ha contado cómo ha sido beber de esta experiencia y cómo ha cambiado el negocio después de dar el salto digital.

"Somos una empresa con más de 80 años en el sector, tenemos muchos años de experiencia e intentamos traer el género más selecto", explica. El producto de cercanía es una de sus señas de identidad "aunque también tenemos algún producto más exótico". Prestan también servicio a hostelería y, la clave: "A partir de la pandemia incorporamos servicio a domicilio o de recogida en tienda".

¿Cómo? Pues muy sencillo... A través de un canal como es el Whatsapp. "Son diferentes herramientas que hemos aprendiendo a través de la inciativa 'Mi comercio en la Red'", explica Guerrero. Relata que "antes de la pandemia no lo hacíamos, teníamos reparto, pero sobre todo por esta zona" y detalla que "a raíz del confiamiento muchos clientes dejaron de venir porque teletrabajaban o no venían tanto por el centro". Fue ahí cuando a través de "herramientas como el Whatsapp Bussiness o la posibilidad de hacer un catálogo, nos hemos podido acercar a esos clientes que no podían venir físicamente al establecimiento". Y concluye que "ahora les podemos dar un mejor servicio".

TRUCOS, CONSEJOS E INTERACCIÓN

"Es un gran impulso. Yo que consumo mucho Redes Sociales y vivo enganchada al móvil tenía claro el contenido que quería ver y el que no. Primeramente intentamos completar la experiencia de compra de los clientes, con las dudas, cómo conservar los productos... Y luego acercarnos a otras personas que no nos conocían", cuenta Patricia.

Un ejemplo más de un negocio que se ha subido a la ola digital y que, desde la misma, está mirando con más claridad y está expandiendo su actividad a zonas y clientes que, antes, les quedaban un poquito más lejos.

Síguenos en Twitter y Facebook