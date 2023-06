Flor y David, la historia de superación de dos adictos en rehabilitación

La vida puede darnos una segunda oportunidad. Y eso lo saben bien Flor y David. Ambos son adictos en rehabilitación. Pasaron meses “en comunidad”, como llaman al ingreso voluntario en la comunidad terapéutica del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Ahora, comparten piso con otras dos personas en un piso supervisado que les va a servir de puente hacia una vida normalizada.

El piso es un recurso nuevo, abrió sus puertas en octubre de 2022, gracias a un acuerdo de acción concertada con el Gobierno de Aragón. Tiene capacidad para 5 residentes. Hasta ahora, han pasado por él 7 personas. El objetivo es claro: facilitar los procesos de inserción en usuarios que no disponen de medios ni estructura familiar. O la que tienen dificulta todavía más el proceso.

Flor tiene 58 años y está jubilada. Pasó un año en comunidad y lleva ya 7 meses en el piso. De hecho, está a punto de abandonarlo para iniciar su nueva vida sin supervisión. Pero es consciente de que este recurso ha sido su tabla de salvación. “Si no hubiese tenido esto, hubiera vuelto al pueblo y hubiera recaído porque mi vida era de casa al bar y del bar a casa, esto ha sido un trampolín en mi vida”, asegura.

Flor ha recuperado la ilusión por vivir tras su proceso de rehabilitaciónMARTA LÓPEZ





Comenzó a consumir con 15 años. “Las compañías lo son todo”, admite. Consumía todo tipo de sustancias hasta que, hace 12 años, sufrió un accidente de coche en el que falleció su suegra. Flor y su hija, que entonces tenía 12 años, estuvieron un mes en coma. Después de aquello, volvió a vivir con su madre y, al quedarse sin vehículo para ir a buscar droga, empezó a beber alcohol a diario. “Yo pensaba que no, pero mi hija se daba cuenta de todo”, lamenta.

Flor decidió dar el paso de ponerse en tratamiento por ella misma pero también por su hija. “Me dijo que algún día me haría abuela y que no vería al niño si no es con ella delante, que no me lo podría llevar, me hizo pensar”, señala.

La comunidad y el piso le han devuelto las ganas de vivir. “Antes me pasaba todo el día en la cama pero he vuelto a vivir, era mi último cartucho”, asegura. Lo dice agradecida del apoyo recibido por todos los profesionales que la han acompañado en este difícil camino, desde psicólogos a trabajadores sociales, “no te dejan sola ni un instante”.

Ahora admite sin tapujos de su condición de alcohólica. “El consumo está a la orden del día, o eres consciente o tienes un problema”, afirma. Pero tiene claro que “la vida empieza ahora”. “He vuelto a tener ilusiones, por ir a la piscina, por comprarme algo, estoy preocupada por si haré amigos... esas cosas pequeñas de la vida que las personas que no son adictas valoran y que nosotros no, ahora lo estoy haciendo”, asegura.

RECUPERAR LA ILUSIÓN

Junto a ella, David nos cuenta también su historia de superación. Tiene 45 años y empezó a consumir alcohol con 13 años. Después, llegaron las drogas sintéticas. “Llegó un momento en el que consumía cualquier cosa, hasta que perdí la razón de ser”, admite.

Antes de eso, tuvo pareja y un hijo. Pero la adicción rompió su familia. Perdió la custodia del niño y tuvo que irse a vivir a casa de su abuela, en el pueblo, porque no podía pagar un alquiler. Allí, le dio un brote psicótico. Fue en ese momento cuando decidió pedir ayuda a la UASA (Unidad de Atención y Seguimiento de las Adicciones). Le derivaron a Psiquiatría y, de allí, a comunidad. “No sabía qué iba a ser de mí, estaba perdido”, nos explica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

David, en su habitación del piso gestionado por Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto HombreMARTA LÓPEZ





El comunidad le enseñaron “a controlar las emociones, el estado de animo, a controlar las ganas de consumir”. “Era alcohólico y drogadicto pero no me daba cuenta, para mí era mi vida normal, lo he entendido después de dejar de consumir”, asegura.

David reconoce que era una persona muy reservada, sin apenas relación con su familia. Estaba, como él mismo dice, en su mundo. Ahora, después de salir, habla con su madre a diario, visita a sus hermanos, que viven en otra ciudad, y ha comenzado a hacer actividades. “Antes iba al bar y me quedaba encerrado en casa, no me hacía ni de comer, ahora hago kung-fu, me estoy sacando el carné de conducir y juego al ping-pong”, dice.

Después de salir de comunidad, lleva un mes instalado en este piso, mientras busca trabajo para llevar una vida independiente. “He aprendido a usar el tiempo libre en un museo o paseando por un parque, antes no disfrutaba de esas cosas”.

Está el proceso de recuperación y es consciente de que aún le queda camino por recorrer. “A mi hijo hace 4 o 5 años que no lo veo, con su madre no acabé bien, cuando esté estabilizado y tenga mi trabajo y mi casa , intentaré retomar la relación, pero primero tengo que estar yo bien”, confiesa.

UN PISO PARA RECUPERAR LA VIDA

En ese proceso es fundamental el piso en el que viven y que comparten con otros dos compañeros. Lo gestiona Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Aquí reciben la visita de los trabajadores sociales tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes. Es el paso previo a una vida independiente. Aquí hacen la lista de la compra, controlan los gastos, piensan las comidas y se reparten las tareas de la casa.

En este piso supervisado, se reparten las tareas entre los 4 residentesMARTA LÓPEZ





Juan Pablo, uno de los trabajadores sociales, asegura que antes de contar con este recurso, “el salto a la vida diaria era un precipicio”. El paso de vivir en comunidad a salir a la calle, directamente, era difícil. Ahora no es tan brusco, el proceso es más lento “y esas pausas son necesarias porque si sales sin trabajo, sin casa, sin una red social y con cosas sin resolver”, el peligro de recaída está ahí.

Para Mónica, integradora social, este es un proyecto “necesario y bonito”, tanto para los residentes como para los trabajadores. “Ves cómo entran en comunidad y cómo evolucionan, cómo empiezan a ser independientes, a buscar sus recursos, a valorarse y quererse”, cuenta satisfecha.

Durante su estancia, el acompañamiento es global, con terapeutas y ayuda psicológica y psiquiátrica. David, como Flor, también cree que su paso por este piso le ha salvado. “Si no, en una habitación yo solo, hubiera vuelto al pueblo, con la misma vida, aquí estoy buscando trabajo y amistades, puedo empezar una vida nueva”, cuenta esperanzado.

Una vida en la que no estarán los compañeros que les han acompañado en este viaje. Una de las reglas cuando salen es no tener relación entre ellos. “Haces muy buenas amistades que están destinadas a no salir adelante, cuando alguien se va sientes una pena muy grande porque has compartido muchas cosas y te queda un vacío”, explica David. Pero entiende que las normas tienen su explicación. Flor también lo tiene claro: “Has hecho un proceso pero eres adicto y si tengo un mal día, te puedo arrastrar, aquí se empieza y aquí se acaba”, sentencia.

Síguenos en Twitter y Facebook