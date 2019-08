Firmado el pacto de gobernabilidad en Aragón

PSOE, PODEMOS, PAR y CHA han formalizado su acuerdo de gobierno. Un documento con 132 medidas a desarrollar durante esta legislatura. Un gran pacto educativo, la mejora de las carreteras o una renta básica de emancipación son algunas de las medidas acordadas por este cuatripartito para garantizar la gobernabilidad de Aragón durante los próximos 4 años.

Se comprometen también a reclamar la reforma de la financiación autonómica al gobierno central, pero si hay una medida por encima de todas es la elaboración de unos nuevos presupuestos para 2020. Quieren que estén aprobados en Navidad y puestos ya en marcha el 1 de enero. Respecto a la oposición, mano tendida para conseguir aprobar una Ley aragonesa de educación.

Las cuatro formaciones políticas se muestras muy cómodas dentro de este gobierno a cuatro, el primero de la historia de la democracia en nuestra comunidad. "De lo que se trata es de que haya confianza mutua. A partir de ahí, todos los posibles conflictos son eliminados. Es tanto lo que los une, que las diferencias quedan totalmente ensombrecidas", asegura el presidente Javier Lambán.

Un gobierno, insiste Lambán, transversal, con mucha y variada ideología: "Este no es un gobierno de izquierdas, no puede serlo. Este no es un gobierno de derechas, tampoco puede serlo. Este es un gobierno que cree en Aragón y en las posibilidades de Aragón. Es un gobierno que tiene en el centro de sus políticas a todas las personas".

Conformación del gobierno

De la conformación del gobierno, nada está confirmado todavía, pero tendrá 10 consejerías, en lugar de 8 actuales. La vicepresidencia y las consejerías de industria y turismo apuntan a ser para el PAR; CHA mantendría Vertebración y PODEMOS se quedaría con Ciencia y Universidad. El resto estarían en manos del PSOE.

Y por cierto, que las Cortes de Aragón han subido en 150 euros las subvenciones a los grupos parlamentarios por cada diputado. Esa cuantía se sitúa en los 2.000 euros, cuando antes era de 1.800. La subvención fija por grupo se mantiene igual que en la anterior legislatura: 7.000 euros. En total se destinan a estas subvenciones 3 millones 900 mil euros. Un 10% más que hasta ahora.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza