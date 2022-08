Fin de semana de atracos a punta de cuchillo, gas pimienta y golpes

Este fin de semana se han producido en Zaragoza varios atracos violentos a punta de cuchillo, utilizando sprays de gas pimienta y golpes en zonas céntricas de la ciudad como la calle Alfonso, la calle Temple o la calle Josefa Amar y Borbón. Todos los detenidos tenían una edad comprendida entre los 17 y los 23 años y utilizaban la violencia para robarle las pertenencias a las víctimas.

El primer incidente ocurrió este pasado viernes en la calle Josefa Amar y Borbón sobre las 2.45 horas. En ese momento un grupo de jóvenes denuncian que otro grupo les había agredido con spray de gas pimienta para sustraer sus pertenencias, además los agresores portaban un arma blanca que fue descubierta cuando la patrulla de la Policía Local los detuvo. Así, se procedió a la detención de R.P.J de 23 años, A.M de 17 años, W.A de 17 años, I.S. de 22 años y A.S de 21 años.

El segundo incidente ocurrió el domingo de madrugada, concretamente a las 5.20 horas en la calle Temple, una de las que más bares concentra en el Casco Histórico. Allí, un individuo amenazó con un cuchillo a otro para robarle todas sus pertenencias. Minutos más tarde, otro joven denunció lo mismo y la patrulla de la Policía Local consiguió detener al joven de 20 años, que responde a las iniciales S.M.M, localizando el arma blanca en una papelera unos metros más allá de la zona de los hechos.

Otro de los incidentes de la madrugada del domingo se localiza en una de las calles más céntricas de la ciudad: la calle Alfonso. Hasta allí acudió una patrulla de la Policía Local ante la denuncia de un viandante de que unos jóvenes le habían acorralado y golpeado en el pecho para arrancarle la cadena que llevaba en el cuello. Los dos individuos de 17 y 21 años, que responden a las iniciales W.A y A.S, comenzaron a correr después del robo, pero fueron interceptados.

