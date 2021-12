De Filomena a la crecida extraordinaria del Ebro: resumen del 2021 en Zaragoza

El año comenzó con un inesperado temporal: Filomena que nos dejó hasta 20 centímetros de nieve, clases suspendidas y calles convertidas en pistas de esquí. El año comenzó de blanco y terminó pasado por agua, con una crecida del río Ebro extraordinaria que deja tras de sí más de 12.000 hectáreas de campos inundados, motas rotas, desalojos y numerosos destrozos en infraestructuras.

Este año también hemos conocido de la importancia de los semiconductores. La crisis de los microchips ya se ha llevado por delante más de 1.000 empleos eventuales en Aragón. En Figueruelas son innumerables los paros productivos de este año. Se suprimió el turno de noche y se ha presentado recientemente un nuevo ERTE. Pero en medio del virus y de la crisis económica la ciudad seguía latiendo, con nuevos proyectos como el nuevo hospital del grupo Quiron, en la Avenida Gómez Laguna. Este año conocíamos los detalles de este proyecto, cuyas obras comenzaron en octubre, que espera abrir sus puertas en 2023.

En el polígono Empresarium también se espera la llegada de otra gran empresa: Becton Dickinson, dedicada al material sanitario. Y también arrancaba uno de los proyectos estrella del gobierno PP-Cs: el Bosque de los Zaragozanos. Un proyecto a futuro, mientras que en el presente 2021 hemos visto cumplido un sueño: la reforma de la Avenida Ternor Fleta, cuyas obras comenzaron hace un año. Contará con un carril de entrada y dos de salida, aceras peatonales y conexiones con el carril bici.

A lo largo del año hemos visto pequeños lavados de cara -no exentos de polémica- con la reforma de la plaza Santa Engracia o la plaza Salamero, todavía asfalto, pero que se convertirá en un gran espacio abierto con zonas verdes y una fuente. Además, se ha desatascado otro importante proyecto: Pontoneros, que se convertirá en residencia universitaria, con 351 habitaciones, y que se espera que esté lista en el curso 2023-24. Mucho se ha hablado de la degradación de esta zona de la ciudad, la comprendida entre las calles Zamoray y Pignatelli. El año arrancó con un plan especial fallido que no compartían ni los vecinos ni los grupos de la oposición. Los vecinos llevan años reclamando una actuación integral que saque de allí la delincuencia, la ocupación y la suciedad. En la zona se han instalado cámaras de seguridad y se ha aprobado un nuevo plan especial para reconvertir la zona.

Afortunadamente Zaragoza no dejó pasar su tren. Y en mayo llegó a la capital OUGIO: el primer tren de alta velocidad a bajo coste, Madrid-Barcelona. Su puesta en funcionamiento supone el fin la liberalización de la alta velocidad y el inicio de la competencia directa con Renfe. En cambio, no han sido tan buenas las noticias para el transporte dentro de la ciudad. Los trabajadores del tranvía y del autobús llevan un año entero de paros y protestas.

EL ASESINATO DE KATIA, LAS NO FIESTAS Y EL ÉXITO DE 'LAS NIÑAS'

La violencia machista de nuevo hizo acto de presencia. Katia fue asesinada en mayo por su pareja en el barrio de Las Fuentes. Deja un menor huérfano. Y nos conmocionó ver, casi en directo, cómo se quitaba la vida a cuchilladas un joven en Plaza Roma. La ciudad ha vivido una escalada de altercados y violencia en las calles, como la paliza que le quitó la vida a un joven de 19 años en la calle Eduardo Dato. No se han librado los agentes de la autoridad. Un agente de paisano fue agredido en un autobús urbano por un individuo al que le llamó la atención por no llevar mascarilla. Los sindicatos policiales aseguran que los delitos de atentados a la autoridad han subido entre un 25 y 30%, y piden endurecer las penas.

El 2021 nos deja además un nuevo término: el de las No Fiestas del Pilar, que sí que fueron fiestas pero no oficialmente. Cita previa para ver los cabezudos y para los conciertos, no hubo Octoberfest pero sí reciento ferial -reducido y con mascarilla- en Valdespartera y la Virgen del Pilar pudo recibir sus flores en una ofrenda muy reducida. Se hizo sorteo para participar y no se llegó a alcanzar el tope de 20.000 oferentes. Y flores también para engalanar el Parque Grande José Antonio Labordeta con la primera edición de Zaragoza Florece, en junio, con éxito de participación.

El mundo de la cultura nos deja un nombre, el de la directora zaragozana Pilar Palomero que con su película ‘Las Niñas’ recibió cuatro premios Goya a mejor película, dirección novel, guión original y fotografía. La ciudad también se ha unido a las celebraciones del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Esculturas del pintor han salpicado la ciudad, se han hecho visitas guiadas por los rincones relacionados con su vida, en el Museo de Zaragoza hemos visto su vinculación con Italia y en Sástago conocimos al Joven Goya, también se han hecho representaciones y han salido trajes goyescos a la calle.

Síguenos también en Twitter y Facebook