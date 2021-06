El Festival Polifonik Sound anuncia oficialmente su cancelación para este año

La organización del festival Polifonik Sound ha comunicado que, lamentablemente, no puede llevar a cabo el festival en 2021 y ha anunciado su cancelación: “Es una decisión muy difícil y triste para todas las personas implicadas en este evento, pero la organización no puede garantizar la seguridad de nuestro público, así como la de los artistas y trabajadores, ya que la situación provocada por la Covid-19 aún no está tan controlada como nosotros necesitamos”, ha señalado Iván Arana, codirector del certamen.

“Hemos intentando tener en 2021 un festival diferente, más reducido y controlado, pero hay demasiadas indefiniciones y cambios continuos a nivel legislativo que no nos ofrecen garantías y nos han llevado a tener que tomar la decisión de quedarnos un año más en blanco, muy a nuestro pesar”, ha explicado Iván Arana.

“Polifonik Sound ha sido siempre un festival único hecho desde el respeto a público y artistas y no nos hemos visto capaces de conseguir que el espíritu polifóniko se mantuviera intacto en 2021, por lo que preferimos esperar un año más y seguir trabajando como hasta ahora, con profesionalidad y pasión y no cometer errores que jamás hemos cometido en nuestros 14 años de trayectoria”, señala el codirector Luis Moya.

Por todos estos motivos, los organizadores ya trabajan en la edición del año que viene que ya tiene fechas: Polifonik Sound 2022 serán los días 24 y 25 de junio del próximo verano.

La organización sigue trabajando fuerte para ofrecer el mejor cartel artístico, que muy pronto se hará público y con un espíritu abierto de crecimiento para traer el mejor evento a la ciudad de Barbastro.

Se informa que las entradas adquiridas para las ediciones previstas en 2020 y 2021 siguen siendo válidas para 2022. Por tanto, no se tiene que realizar ningún otro trámite. La organización pide confianza y fidelidad para volver a vivir Polifonik Sound en 2022.

En el caso de querer solicitar la devolución, desde hoy 21 de junio, se abre el plazo de 20 días para la devolución de las entradas para las personas que lo soliciten. El proceso de devolución se realizará en cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente. Más info en la web del festival: www.polifoniksound.com.

