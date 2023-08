El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo rinde homenaje a Javier Fesser

El público de Tarazona pudo ver anoche, antes de su llegada este viernes a las salas de cine, la última película de Javier Fesser, ‘Campeonex’. Ha sido en el XX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo ‘Paco Martínez Soria’, que ha coronado al director como Autor de Comedia.

La organización le ha entregado este premio, que ha recibido de manos del actor Mariano Venancio y del alcalde de Tarazona, Tono Jaray, para reconocer su trayectoria en la que destaca el compromiso y la sensibilidad de sus trabajos. “Me gusta tanto este Festival de Tarazona, me gusta tanto la apuesta por la risa, porque soy un defensor de la risa a ultranza, es el estadio máximo de generosidad. La risa me conecta con gente muy diferente, y me siento feliz de que me incluyan en este mundo de la comedia y las historias que hacen reír”, ha afirmado.

El Festival de Cine de Tarazona acoge el preestreno de 'Campeonex' de Javier Fesser

javier Fesser y Elisa Hipólito, posan con los responsables del festival de cine.FESTIVAL DE CINE DE TARAZONA

Fesser ha vuelto a Tarazona con largometraje bajo el brazo, ‘Campeonex’, “una película nueva y con su propia personalidad”. “Repiten todos los personajes de ‘Campeones’, el mismo universo y ternura, pero hay muchas cosas más, en estos cinco años tras esa película he sentido que hacía falta compartir todo lo aprendido nuevo, con un equipo de superhéroes de verdad, gente que con unas limitaciones y dificultades grandes acometen cualquier aventura que se les pone por delante”, ha asegurado el director.

Una película “hecha desde la admiración a las personas que retrata”, en palabras del propio Fesser. “Los personajes han conectado con el público por la verdad que tienen, son personas haciendo de sí mismas en una película y regalándonos su vida, lo que les pasa por dentro, y lo hacían de una forma tan natural y especial que estamos hablando de ver una realidad tal y como es”, ha destacado un director “emocionado” de estrenar su trabajo en Tarazona “porque tiene mucho que ver con el espíritu del festival”.

La actriz Elisa Hipólito ha contado que ésta ha sido su primera película y que interpreta a una entrenadora novata, “para mí ha sido un regalo”. “Es un personaje con mucho encanto en el que creo que el público se puede identificar”, ha asegurado. “Empezar con un proyecto tan grande, tan bonito, ha sido un reto porque quería estar a la altura. Javier Fesser es un pedazo de director y ha sido muy fácil porque me ha ayudado en este proceso”, ha añadido. Y sobre los otros protagonistas, “son unos campeones, me he enamorado de todos y tenemos mucho que aprender de todos ellos”.

