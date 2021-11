Fernando Simón pide "prudencia" ante la tercera dosis de la vacuna frente a la COVID

Tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus, sí; pero para la población en general, no. Es el planteamiento que ha realizado este martes en Zaragoza, el director del centro de alertas sanitarias, Fernando Simón, precisamente en el día en el que ha comenzado la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID entre los mayores de 70 años en Aragón.

Simón ha participado en una jornada de prevención del sindicato UGT donde ha asegurado que considera más importante inmunizar a personas de países poco desarrollados antes que inocular una tercera dosis de la vacuna en España de forma generalizada. "Si no es necesaria una tercera dosis, yo prefiero que esa vacuna se dé a países poco desarrollados antes que ponérnosla nosotros. Es verdad que hay grupos con un sistema inmunológico debilitado, como las personas mayores, a las que sí se les puede poner esa tercera dosis pero con el resto seamos prudentes. No vamos a salir de esto si no vacunamos a todo el mundo", ha afirmado Simón.

Sobre la evolución de la pandemia, Simón ha destacado cómo ha cambiado la incidencia del virus por tramos de edad. "La epidemia ha pasado de ser una enfermedad de viejos en la primera ola, a adultos en la segunda, jóvenes en la quinta ola y ahora, es una enfermedad de niños. El impacto que tiene la enfermedad en los niños es aún menor que en la población en general en la quinta ola. Los niños se mueren 3 de cada 100.000 y se hospitaliza solo un 0´7% cuando en otros tramos de edad eran de hasta el 7%. Al no estar vacunados se producen casos entre los niños", asegura Simón.

Por ello, el virus es ahora menos letal al darse sobre todo, entre la población no vacunados que son, especialmente, menores de 12 años. Algunos países ya vacunan a los menores de esta edad pero aquí, Simón no lo tiene tan claro. "El problema con la vacuna en menores de 12 años es complicado. El impacto en su salud de la COVID es muy pequeño. Hay que valorar si es mejor tener efectos secundarios por la vacuna que casos leves de catarros en niños causados por el virus", ha afirmado.

Síguenos en Twitter y Facebook