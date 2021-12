Fernando Simón, nuevo cabezudo en Zaragoza

Fernando Simón ya tiene su propio cabezudo en Zaragoza. La Asociación de Cabezudos del barrio de las Fuentes ha creado un nuevo miembro de la comparsa con el rostro del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El propio Simón ha venido a Zaragoza a conocer a su peculiar réplica.

Emocionado, ha descubierto el rostro de su cabezudo y ha bromeado diciendo que han hecho la cabeza a tamaño real. Para un zaragozano que ha crecido corriendo delante de los cabezudos, este homenaje, dice, es un orgullo. "Este homenaje para un zaragozano es una de esas cosas que no se olvidan. No es algo efímero que dure un ratito con elogios durante un tiempo, sino que es algo que sale a la calle. Para mi es algo muy emocionante. Soy zaragozano, me crié corriendo con los cabezudos", aseguraba Simón durante el acto.

Vídeo





La idea surgió hace año y medio. Fue después del intento fallido de convertir a Fernando Simón en hijo Predilecto de la ciudad. Fue una propuesta de Zaragoza en Común que rechazaron PP, Ciudadanos y Vox. "Reconocemos tu compromiso, tu empeño en dar la cara, tu valentía a pesar de aquellos que querían usarte para la bronca política. No vamos a olvidar nunca que hayas venido hoy", afirma Manolo Giménez, presidente de la Asociación de Cabezudos de las Fuentes

Simón ha dicho que él es solo es la parte visible del trabajo de muchos responsables de salud pública.

Síguenos en Twitter y Facebook