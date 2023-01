Fernando Simón anuncia en Zaragoza que las mascarillas se retirarán "en breve" del transporte público

El director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado este miércoles en Zaragoza que la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas para prevenir los contagios de covid19 en el transporte será "en breve" y en un plazo "muy corto", que calcula para "la semana que viene o la siguiente".



Este experto, que ha acudido a la capital aragonesa para participar en la mesa redonda "Verdad y Mentira, código binario de la democracia", organizada por el LAAAB del Ejecutivo aragonés, ha destacado respecto a la retirada de las mascarillas que "la decisión no es mía únicamente y las propuestas vienen de los técnicos, los expertos y las Comunidades Autónomas".



"La situación de las últimas semanas en China ha complicado la situación, pero yo creo que en un plazo muy corto, no sé si la semana que viene o la siguiente, se retirará el uso obligatorio de la mascarilla", ha adelantado Simón.



Sin embargo, el director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias ha afirmado que "el mensaje no es que se vaya a retirar la mascarilla, sino que ahora la población tiene que ser mucho más responsable".



"Cuando tenemos síntomas deberíamos utilizarla de manera responsable y si somos grupos de riesgo o vulnerables también. Hay que entender que nuestra salud afecta de alguna forma a la de los demás, sobre todo cuando hay una enfermedad infecciosa de por medio", ha agregado.

