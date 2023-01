Felipe González apuesta por ordenar el territorio frente al “ecologismo de asfalto”

Aragón debate este miércoles sobre el impacto en el territorio de los grandes incendios forestales. El foro, organizado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Felipe González, pretende buscar soluciones ante un escenario cambiante. La ONU advierte que los incendios extremos podrían aumentar un 14% en 2030, un 30% para finales de 2050 y un 50% de aquí a finales de siglo.

El ex presidente Felipe González y la Fundación que lleva su nombre llevan tiempo analizando, de la mano de expertos, el comportamiento de estos incendios en todo el mundo. “El denominador común es el cambio climático”, señala González. Pero las causas son diversas y González alerta de un “exceso de sabiduría banal que pretende hacer desde los despachos lo que otras personas llevando haciendo siglos”.

González cree que sería necesario duplicar lo medios para la prevención de incendios pero alerta de que con eso no basta. “Se decía en mi ápoca que los incendios se apagan en invierno y sigue siendo cierto”, señala. En este sentido, pide “respeto al paisaje y al paisanaje”, en referencia a quienes viven en el territorio y lo conocen.

El ex presidente advierte de que proteger al 100% los espacios protegidos es contraproducente y pide reconducir el debate. “Si protegiendo el paisaje, éste arde más, el propio paisaje grita que no lo protejamos tanto”, asegura. Recuerda que el 54% del territorio es masa forestal, que va a seguir creciendo aunque se regule la actividad. “Si se prohíbe la actividad agrícola a 100 metros del monte, el pasto va a seguir saliendo y encima no tienes quien se ocupe de él, además de expropiar la actividad económica a quienes viven allí”, lamenta.

Por ello, apuesta por la colaboración público privada “porque el excedente de combustible del monte se puede transformar en energía y lo que extraemos en un monte ordenado y protegido, lo contrario de lo que opinan los ecologistas de asfalto – que creen que se desprotege-, es el equivalente al 20% de nuestro consumo petrolero”.

Una opinión que comparte el presidente de Aragón, Javier Lambán, que rechaza prohibir la actividad agrícola y soluciones que responden más al “romanticismo rural” que a la realidad del territorio. “Si la gente ya no va a coger leña al monte y no hay ovejas ni cabras pastando, hay que buscar otras fórmulas”, admite.

Lambán recuerda que, desde que tomó las riendas de la comunidad, se ha triplicado el presupuesto para limpieza de montes, pasando de 2.000 a 4.000 hectáreas al año. “Pero nuestra superficie es de 2,5 millones de hectáreas, por lo que a pesar del esfuerzo, el efecto es mínimo”. Por ello, pone el foco en las empresas “que ya se dedican a la biomasa en Aragón y hay un filón en la eólica y la fotovoltaicas”, señala, al tiempo que echa en falta una “voluntad política, compromiso y capacidad por parte de quienes estamos al frente de las instituciones que, sinceramente, no hemos demostrado hasta ahora”, concluye.

