Fatás: "Tenemos que adaptar la normativa forestal al cambio climático"

¿Hasta qué punto han sido dramáticas las consecuencias de los incendios de Aragón este verano para el primer sector? Hemos querido descubrirlo de la mano de UAGA. Uno de los miembros de su Ejecutiva, Javier Fatás, se ha pasado este viernes por los micrófonos de COPE Aragón para hablar sobre todo lo ocurrido y sobre que urge un cambio en determinados puntos de la legislación forestal.

Fatás ha sido claro: "Tenemos que adaptar la normativa al cambio climático que tanto nos está afectando. Igual que nos estamos adaptando en otros sectores, en el tema forestal sucede lo mismo y hay que gestionarlo de otra manera".

En esa misma línea, también ha sido rotundo: "La normativa se está quedando atrás. Este verano llevamos desde principios de mayo con altísimas temperaturas y con una sequía tremenda. Eso nos lleva a que haya cada vez más incendios y cada vez de extensiones más fuertes. No vamos a poder evitar que haya incendios, pero sí podemos impedir que se incendien masas forestales tan tremendas, tantos miles de hectáreas en esos incendios".

Además, el miembro de la Ejecutiva de UAGA decía que "el tema es que hay que aplicar a todo esto sentido común" y añadía también que "no podemos tener masas forestales de miles y miles de hectáreas sabiendo que se nos van a quemar en los próximos años y no mantener esos contafuegos o hacer cortafuegos agrícolas". Además, también recordaba que "hay cultivos que están haciendo de cortafuegos: los viñedos, el girasol... Todo eso hay que cambiarlo si no va a ser un desastre en los próximos años".

Este pasado jueves, junto a varios miembros más de UAGA "estuvimos por toda la zona del Moncayo, con agricultoras y agricultores de la zona afectada y estuvimos reunidos con varios alcaldes de la zona. Vimos todas las consecuencias del incendio del pasado fin de semana".

LA GANADERÍA PIERDE TERRENO

¿La pérdida de protagonismo de los rebaños y el ganado en el monte nos está privando de un cortafuegos natural? Esto respondía Fatás: "La ganadería extensiva está yendo a menos por las trabas que se están poniendo. Al fin y al cabo no deja de ser un oficio muy duro, pero lo estuvimos hablando con Diego Bayona, el director general: el uso de la ganadería en intentar minimizar esas afecciones en las masas forestales".

Recordaba también que "es importante, pero tiene que ir dentro de una gestión más general. La ganadería extensiva tiene un papel a hacer muy importante" y que "hay zonas en las que se podría estar pastanto y en la misma ganadería limpiaría esos terrenos y evitaría esos fuegos tan rápidos y más difíciles de controlar".

¿Y las razones por las que cada vez se está minimizando más esa ganadería extensiva?: "Muchas veces por las trabas burocráticas que hay para acceder a según qué montes públicos. Después, ya, cuanto más se van esos montes poniendo más duros, más llenos de maleza, más difícil es entrar con esa ganadería. Y luego es un oficio que si no se le intenta favorecer, es muy duro, con mucha dedicación y que cada vez va a menos".

LAS CONSECUENCIAS DEL FUEGO

Finalmente, Fatás también ha hecho balande sobre los dos grandes fuegos que han afectado a Aragón este verano y hablaba de sus consecuencias: "Son incendios de una gran cantidad de hectáreas. El de Ateca es casi el doble que el Añón. Las consecuencias han sido muy parecidas. En ganadería se han quedado sin pastos para los próximos meses. La apicultura lleva un palo tremendo trambién, son dos territorios muy apícolas... En este último, en Alcalá, se quemó un ganado de 450 ovejas. Estuvimos viéndolo el jueves y es escalofriante... Y en agriculturan todo el tema de infraestructuras. Porque si dejamos de regar esas zonas, todo se complicará mucho más".

Síguenos en Twitter y Facebook