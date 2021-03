El festivo del próximo lunes se convierte en un 'sudoku' para las familias

Un nuevo 'sudoku' para las familias. El lunes 8, que en un primer momento iba a ser (finalmente) día lectivo, ahora no será de tal forma. Ese día, y según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, será no lectivo y, por lo tanto, sin clase. Eso ha despertado el malestar de muchas familias y, por qué no decirlo, el cabreo en el seno de muchas de ellas.

Hemos hablado con Miguel Ángel Sanz, el presidente de FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón). Sin pelos en la lengua, expresaba lo siguiente: "Nos ha sorprendido y está generando mucho enfado entre las familias. Es un mareo de cambio de fechas. Se había acordado ya la fecha en el Consejo Escolar de Aragón, en el que participamos, y ahora de repente una decisión judicial vuelve a cambiar los días festivos con muy poco tiempo y, de nuevo, las familias a volver a organizarse".

A eso ha añadido que "la sorpresa y el cabreo viene porque ya ha habido una pérdida de días lectivos del curso pasado, del trimestre pasado, con el inicio de curso..." y porque "no entendemos que no quieran recuperarse estos días que iban a paliar un poco las carencias que nuestros hijos están teniendo educativamente".

¿Y AHORA CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Sanz ahonda un poco más en la cuestión y ha tirado de memoria: "Ya fue difícil cuando se suspendieron las clases por el temporal. Tuvieron menos de 24 horas de margen. Las familias se organizan como bien pueden... Pero no es de recibo cómo se está gestionando todo este tipo de cambios. Ya pasó a principio de curso con las variaciones en el calendario y tampoco vimos a nadie protestar".

"Nosotros no tenemos constancia de que se trabajara esos días. De hecho, todas las familias nos han transmitido que no hubo actividad lectiva y, de hecho, la orden que suspendía los días lectivos por 'Filomena' ya decía que no se podían continuar. Dudamos de esos casos...".

Sin embargo, en COPE Zaragoza, uno de los sindicatos que pudo entrevistar esta casa nos describió que sí fueron varios docentes los que estuvieron limpiando, pala en mano, esa nieve caída en la capital. Consideraron, en su día, que para ellos fue un día de trabajo. El debate está servido porque, como nos ha contado Sanz, "también hubo familias que ayudaron a limpiar los centros.

