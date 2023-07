Familias del colegio María Zambrano: "Hay que sacar el centro de donde está"

Continúa la preocupación entre los padres y madres con hijos escolarizados en el Colegio Maria Zambrano de Parque Venecia. Este centro educativo fue una de las infraestructuras más afectadas por la tormenta de hace apenas 10 días en Zaragoza. Quedó destrozado. Las familias de 450 alumnos siguen esperando una solución que de momento, no llega. No se fían de que se reconstruya el colegio y sus hijos deban volver allí. Unas horas antes de la tormenta algunos niños y niñas estaban allí en unas colonias de verano como recuerda uno de los padres, Sergio Cuartero: "Unas horas antes había decenas de niños en el colegio. Son niños de 3, 4, 5 años... que se podían no haber salvado de la tormenta. La realidad es que el colegio está arrasado por la riada que causó la tormenta".

Desde Educación han insistido ya en varias ocasiones en que el centro volverá a estar listo para el comienzo del curso en septiembre, pero las familias lo que quieren es que el centro educativo se traslade fuera del cauce del Barranco de la Muerte. "Hay que sacar el colegio de donde está. La única solución segura que vemos los padres es sacar el colegio del cauce del barranco y reubicarlo en otra de las parcelas del barrio, en las plazas... donde sea pero sacarlo del cauce del barranco", afirma Cuartero en COPE.



Construir un nuevo colegio llevará su tiempo. Es imposible que esté listo en septiembre. Las familias piden por tanto que se instalen aulas prefabricadas en una zona segura del barrio: "Por mucha prisa que se den entre la licitación y las obras, el nuevo colegio no estaría listo hasta dentro de un par de años. Lo que necesitamos son soluciones útiles a corto plazo y por eso de cara a septiembre, se podrían habilitar unos barracones o aulas prefabricadas en una zona segura del barrio. Es la única solución segura a corto plazo".



Ante la inseguridad, hay familias que se están planteando llevarse a sus hijos a otros colegios. Esta tarde los afectados se reunirán con la consejería de Educación.

