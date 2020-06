Falo cree que "las medidas adoptadas se ajustan a lo que necesitamos" en las comarcas con rebrotes

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha afirmado este miércoles que "las medidas adoptadas hata el momento se ajustan a lo que necesitamos" en las cuatro comarcas afectadas por focos de coronavirus SARS-CoV-2. "Fuera de estas comarcas no nos planteamos ninguna otra medida", ha dicho.

En rueda de prensa, Falo ha indicado que los nuevos brotes detectados en el territorio están ligados a la actividad agrícola, la recogida de fruta, y que las medidas dispuestas "nos pueden permitir contener la situación en unos días", de manera que "no hay intención de plantear un salto cualitativo al estado de alarma como en las semanas pasadas". También ha dicho que las leyes de salud pública, vigentes desde hace año, permiten imponer el confinamiento individual "cuando hay personas que no se atienen" al mismo.

Ha recalcado que "nuestra situación no es la de hace dos meses", insistiendo en las incidencias en las cuatro comarcas "son muy moderadas, no superan dos por cada cien mil" personas, aunque sí ha aseverado que la pandemia "no ha pasado" y que estos casos pueden llegar a colectivos "más sensibles", si bien "hasta ahora los datos no apuntan a esto".

Ha explicado que el Gobierno de Aragón dialoga "todos los días" con el central sobre diferentes "planteamientos en el ámbito jurídico más que sanitario", pero "no es imprescindible" para aplicar las medidas preventivas que se están aplicando, subrayando que la restricción de movilidad no es competencia de la Administración aragonesa.

Ha llamado la atención sobre "la importancia de reducir el contacto social en el entorno donde se están produciendo contactos" y ha dejado claro, a preguntas de los medios, que "de momento no es necesario el estado de alarma", sino que el Ejecutivo regional está manejando criterios de "prevención y proporción".

Por otra parte, el director general ha avanzado que las cifras de nuevos contagios e ingresos por COVID-19 serán este miércoles "muy similares" a las de este martes y este lunes, "mañana también".

