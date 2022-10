Falo: "La concurrencia de los virus de la gripe y el COVID puede ser problemática"

Hace un mes, el 26 de septiembre, comenzó en Aragón la campaña de vacunación contra la gripe de manera conjunta con la administración de la cuarta dosis de refuerzo contra el COVID. Se comenzó entonces vacunando a los residentes y trabajadores de los 280 centros de mayores que hay en la comunidad. El 10 de octubre se empezó a vacunar a las personas mayores de 80 años y luego se siguió con el tramo de edad de 60 a 80 años junto a las personas incluidas en los grupo de riesgo. Y el 5 de diciembre, la vacunación se podría abrir ya a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las vacunas.

La previsión del departamento de Sanidad es que para principios de diciembre se haya completado la vacunación de la población diana, es decir, de los mayores de 60 años, del personal sanitario y sociosanitario y de los grupos de riesgo. Una doble vacuna que según ha explicado en COPE el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, da más protección ante la posibilidad de tener gripe y COVID a la vez.

De momento, según Falo, no se está produciendo una transmisión demasiado intensa de la gripe debido, sobre todo, a que no han llegado todavía los días de más frío. El problema este año es que al no haber medidas de distanciamiento social y al haberse suprimido la obligatoriedad de llevar la mascarilla, las autoridades se temen que el número de contagios sea mayor que en los dos últimos años.

Recordamos que la cita para vacunarse se puede pedir a través de la aplicación móvil y la pagina web del Salud Informa.

Síguenos también en Twitter y Facebook.