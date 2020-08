Expodrónica 2020, el mayor foro sobre drones de Europa, será este año virtual

Expodrónica 2020, la mayor feria dedicada al mundo de los drones que se ha celebrado hasta ahora en Zaragoza, será este año virtual. Sexta edición que se celebrará el próximo 9 y 10 de septiembre en un entorno virtual que incluirá ponencias, mesas redondas, presentaciones y demostraciones de producto y un área de networking virtual que nacerá para dar cabida y apoyo al sector durante todo el año.

La actual crisis sanitaria y el carácter virtual obligatorio va a permitir acercarse al sector de forma diferente y más ventajosa para las empresas al dotarles de mayor visibilidad al tener el evento una dimensión más globalizadora e internacional al contar con empresas de diferentes partes del mundo.

La sexta edición de Expodrónica se inaugurará el 9 de septiembre con la participación de las administraciones públicas competentes en la regulación del sector de la navegación aérea y estará centrada en "El futuro cielo europeo". La legislación europea, los planes estratégicos de desarrollo del sector y la necesidad de establecer sinergias entre el sector público y el privado protagonizarán las ponencias de esta primera jornada.

La primera jornada contará con ponencias de primer nivel. Por primera vez, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) participará en Expodronica junto al Ministerio de Transporte y AESA desgranando la nueva normativa de drones que entrará en funcionamiento a principios de 2021. Además contaremos con la conferencia virtual organizada por la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil - CANSO, la responsable mundial de los proveedores de servicios de navegación aérea en el mundo. Sus miembros son los responsables del 90% del tráfico aéreo mundial. Llevará por título “Towards an integrated and digital airspace” y participarán empresas de talla mundial.

El análisis del líder mundial Droneii y el futuro en forma de dron de Ehang, protagonistas en la segunda jornada de Expodronica 2020 "Next UAV" será el título de la segunda jornada, en la que las principales multinacionales dedicadas al sector aeronáutico, la logística y la seguridad aérea compartirán sus estrategias de futuro para un sector, el de los drones, llamado a transformar la movilidad y la logística del futuro.

La presencia de Kay Wackwitz, CEO de la consultora alemana Droneii, la referencia mundial para el sector en análisis, ideas y generación de datos del mercado de la industria de drones comerciales será uno de los atractivos de la segunda jornada. El fabricante EHang, líder mundial en plataformas autónomas de tecnología de vehículos aéreos, se acaba de instalar en Europa. España y Noruega son los dos primeros países que están trabajando con la compañía china para la autorización de los vuelos del dron eléctrico para pasajeros EHang 216. La empresa china participará en la segunda jornada en Expodronica.

Las inscripciones en Expodrónica 2020, que serán gratuitas, están abiertas en la página www.expodronica.com en la sección de Expodronica Virtual.



Expodrónica Virtual ofrecerá un espacio propio a las empresas interesadas en el que podrán exponer sus productos, novedades e información de interés para el sector. Además, podrán formar parte de la DronicAgenda: una plataforma que facilitará el networking, los intercambios comerciales y la celebración de eventos públicos o privados durante todo el año.

Las solicitudes para formar parte de Expodronica Virtual como expositor y para poder presentar demostraciones o presentaciones de producto se realizan a través de virtual@expodronica.com y tienen oportunidad de participar hasta el 1 de septiembre. Expodrónica, la feria internacional profesional de drones de uso civil, se ha convertido por derecho propio en el evento profesional más importante del sur de Europa de este sector, convirtiendo a España en el epicentro mundial de la industria de los drones.

Expodrónica celebrará su sexta edición con un balance exitoso en estos últimos años con la presencia de los mayores fabricantes del mundo, más de 1000 impactos en medios de comunicación nacional e internacional, trending topic en social media y la realización de presentaciones mundiales, a la espera de que en 2021 todo el sector vuelva a poder reunirse de manera presencial.

