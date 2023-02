El PP exige al Gobierno de Aragón que abone a los institutos el dinero para pagar la calefacción. En los colegios de Infantil y Primaria, los gastos de mantenimiento corresponden a los Ayuntamientos. Pero en Secundaria los paga la DGA. Los populares aseguran que estos centros no han recibido siquiera la partida de finales del curso pasado. "A veces comenzaban el curso con remanentes pero este año, con la subida d elos precios, ya lo han gastado todo", señala la diputada Pilar Cortés.

Cortes lamenta que "a pesar de presumir de tener el presupuesto más alto de la historia", la partida de gastos para los centros se ha incrementado solo un 2%, "insuficiente para afrontar la subida de la luz o la calefacción". Los populares piden al Ejecutivo autonómico "que pague en tiempo y forma".

La formación asegura que ya advirtió de esta situación a finales del año pasado, cuando presentaron una PNL (Proposición No de Ley) en la que solicitaban un fondo "para aliviar a los ayuntamientos" que tiene que hacer frete a estos gastos energéticos. "El cuatripartito reconoció que habían aumentado pero no hizo nada, lo cual es grave", señala Cortés. "Los Ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo y los niños de Infantil y Primaria no están pasando frío ni se les corta el suministro, a pesar de que la DGA no les ayuda", señala.

En este sentido, reclaman un plan de climatización para sustituir, donde haga falta, ventanas, cubiertas y calderas. "Hay centros donde no se quitan la cazadora y la temperatura no pasa de 16-17 grados, eso según la normativa de riesgos laborales no son condiciones óptimas para trabajar", señala.

Cortés asegura que el IES Conde Aranda de Alagón pidieron renovar cubiertas y calderas "y la DGA les ha dado largas". En Calatayud, explica, el Ayuntamiento ha abonado el precio de la caldera "y espera negociar con el Gobierno de Aragón", mientras que en otro centro "se han comprado calefactores".

